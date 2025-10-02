WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Sicredi
Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Império
Unimed
Ipiranga
Fitness
Folha Popular
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Mercado do povo
Política

Na Ilha de Marajó, Lula inaugura creche que ficou com obra paralisada

Presidente cumpre extensa agenda em visita de dois dias ao Pará

02/10/2025 07h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, participam, nesta quinta-feira (2), da inauguração da creche Afonso Brito, em Breves, na Ilha de Marajó, no Pará. A creche, cuja obra começou em 2011, foi paralisada junto com mais de 100 obras na região, segundo o Ministério da Educação (MEC).

A agenda, prevista para começar às 10h, será o primeiro compromisso de Lula na região. Em seguida, o presidente visita a orla de Breves, onde participa da cerimônia de entregas de obras no setor de educação, financiadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal vinculada ao MEC.

Após os compromissos no Marajó, Lula segue para Belém, onde visitará obras relacionadas à preparação da capital paraense para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que ocorre no mês que vem. Às 16h30, o presidente confere as obras do Porto Futuro II, complexo cultural e de lazer em fase de conclusão. Ele deve percorrer o Museu das Amazônias, espaço dedicado a valorizar a ciência e a tecnologia do bioma e que vai abrigar a exposição "Amazônia", do fotógrafo Sebastião Salgado , que morreu em maio deste ano.

Ainda no Porto Futuro II, Lula visita as obras do Centro Gastronômico e do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia. O espaço vai conectar sustentabilidade, cooperação e inovação, gerando oportunidades de bionegócios para toda a Amazônia.

Na sexta-feira (3), às 9h, a comitiva presidencial deve visitar as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Em seguida, às 10h, Lula vai vistoriar o Parque da Cidade, sede dos eventos da COP30.

À tarde, a partir das 13h30, Lula e autoridades participam de anúncios de novos investimentos em drenagem e da inauguração do Parque Linear da Nova Doca. O presidente e a comitiva devem retornar a Brasília em seguida.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades
© Joédson Alves/Agência Brasil Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil
© Lula Marques/Agência Brasil Câmara pode votar amanhã tornar crime hediondo adulterar alimentos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
19°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 16°
19°

Sensação

1.6 km/h

Vento

93%

Umidade

Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Meganet
Tarzan
Unimed
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Município conquista 5º lugar no Índice Estadual de Educação
Vista Gaúcha - RS
Município fortalece produção leiteira com incentivo ambiental
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Seco
Fitness
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Mecânica Jaime
Sala
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova limite de altura para veículo de transporte de animais vivos
Há 19 minutos Governador Eduardo Leite vistoria as obras do Theatro São Pedro
Há 53 minutos Câmara aprova inclusão do Dia da Mulher e do Dia das Meninas no calendário brasileiro oficial
Há 53 minutos Comissão aprova reserva de vagas de estacionamento para trabalhadores de aplicativos
Há 53 minutos Câmara aprova projeto que regulamenta verificação da idade mínima exigida dos candidatos
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Sicoob
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 3 dias Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
3
Há 6 dias Conselho de Ética designa relator de processo contra Eduardo Bolsonaro
4
Há 4 dias Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
5
Há 4 dias Aposta simples de Porto Alegre leva R$ 80 milhões na Mega-sena
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Fitness
Império
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Sala
Sicredi
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados