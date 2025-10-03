WhatsApp

Coluna

Outubro

Coluna

Visão de Fé

Visão de FéPor: Cônego Alexander Mello Jaeger

03/10/2025 09h21
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O mês de outubro leva este nome porque era o oitavo mês no calendário romano. Os antigos calendários ocidentais começavam o ano em março, quando é primavera no hemisfério norte. Atualmente, outubro é o décimo mês do ano. Neste artigo, faço algumas reflexões sobre o número oito.

Para os cristãos, oito é um número simbólico importante. A tradição bíblica judaica narra que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo. Sendo o descanso parte integrante da criação, o mundo foi criado em sete dias. Jesus ressuscita no oitavo dia, considerando que, para o horário judaico, o dia termina no pôr do sol e inicia ao seu raiar. A semana veterotestamentária, como para nós hoje, vai do domingo até o sábado.

Nas tradições simbólicas dos números, oito significa equilíbrio, justiça, renovação e infinito. O número oito deitado é o símbolo matemático do infinito. Diferente do zero, muitas vezes representado pela serpente mordendo a própria cauda, o oito não é o círculo do eterno retorno. Olhando bem, vemos dois zeros, um ao lado do outro, tocando-se. Uma vez completado o giro, entra-se em outro.

A fé cristã acredita na ressurreição do ser humano em sua integridade. Não é cristão acreditar na lei do eterno retorno; ou seja, não há reencarnação, pois o futuro é a ressurreição. Jesus é esse segundo círculo, que qualifica a vida de um modo eterno e que se pode comparar com o infinito.

Oito também é o número do equilíbrio entre o material e o espiritual, corpo e alma, consciente e inconsciente, humano e divino. Também podemos entender, a partir dos dois círculos lado a lado, que, para cada ação, simbolizada pelo primeiro círculo, há uma consequência, representada pelo segundo círculo. Este é o senso de justiça: responder pelo que se faz ou se deixa de fazer.

Como última reflexão, o oito nos liberta da prisão da repetição, da vida como um loop, e nos abre para as mudanças. É o poder da mudança, da conversão e da novidade, a capacidade de ultrapassar e vencer tempos difíceis. É a marca da cruz vencida por Jesus ressuscitado.







