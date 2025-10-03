WhatsApp

Coluna

A Violência no Boxe e o Sadismo Disfarçado

Coluna

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

03/10/2025 09h22
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A recente luta entre Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva, realizada no evento Spaten Fight Night, reacendeu um debate necessário sobre os limites da violência institucionalizada no esporte e a hipocrisia que permeia o consumo desse tipo de espetáculo. O confronto, que terminou em pancadaria generalizada entre as equipes dos lutadores, com agressões que deixaram Wanderlei desacordado e Popó ferido, expôs não apenas a brutalidade física envolvida, mas também o sadismo latente de comentaristas e espectadores que, enquanto condenam a barbárie, se regozijam em assisti-la.

O boxe, como prática esportiva, é historicamente legitimado por regras que pretendem conter a violência dentro de limites aceitáveis. No entanto, a própria estrutura do esporte (que premia o nocaute, a dominação física e o espetáculo da dor) revela uma contradição fundamental, em que a violência não é exceção, mas essência. Quando Wanderlei Silva foi desclassificado por aplicar golpes ilegais e, em seguida, agredido por Rafael Freitas, filho de Popó, o que se viu foi a explosão de um sistema que já opera no limiar da brutalidade. A reação do público e da mídia, ora chocada, ora excitada, escancarou o prazer oculto em assistir à degradação humana sob o pretexto de competição.

Os comentaristas esportivos, em sua maioria, adotaram uma postura em que lamentaram as cenas enquanto repetiam os vídeos da briga, explorando cada detalhe como se fosse um clímax cinematográfico. A audiência, por sua vez, compartilhou os registros com entusiasmo, comentando com indignação e fascínio. Essa dinâmica revela um sadismo socialmente aceito, em que a violência é consumida como entretenimento, desde que envolta em uma narrativa de rivalidade, honra e espetáculo.

A hipocrisia se manifesta quando os mesmos que condenam a briga pós-luta são os que a tornaram viral. A violência, nesse contexto, não é um desvio, mas um produto do mercado. E o boxe institucional, ao promover confrontos entre ídolos e alimentar tensões prévias, contribui para a explosão que, depois, finge reprovar. A carta publicada por Popó ao filho, tentando humanizar o gesto violento, e as declarações de Wanderlei sobre o impacto físico e emocional da agressão mostram que, por trás do espetáculo, há corpos reais, sujeitos reais, feridos não apenas pela luta, mas pela lógica que sustenta os gladiadores da atualidade — os galos de rinha, ignorantes, a serviço do prazer dos sádicos.

Em suma, o caso Popó vs. Wanderlei não é um incidente isolado, mas um sintoma de uma cultura que consome violência com prazer e a disfarça de esporte. A crítica não deve se limitar ao episódio, mas se estender à estrutura que o torna possível e lucrativo. Enquanto o boxe institucional continuar a operar como espetáculo de estupidez, e enquanto o público seguir se deliciando com a barbárie que finge condenar, estaremos todos participando de um ritual coletivo de sadismo legitimado.

 

