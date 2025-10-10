Governo do Estado disponibiliza apoio técnico para reestruturação da Santa Casa de São Gabriel

Uma equipe da Secretaria da Saúde (SES), acompanhada da diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Lisiane Fagundes, realizou, na tarde desta quinta-feira (9/10), uma visita técnica na Santa Casa de São Gabriel, fronteira oeste do Estado, e participou de uma reunião com representantes da instituição e autoridades municipais. O encontro marca o início do trabalho de apoio técnico oferecido pelo governo do Estado para reestruturar os serviços da unidade hospitalar, que desde a última segunda-feira (6/10) passou a ser administrada pelo município.

A Santa Casa de São Gabriel vinha passando por dificuldades, que se agravaram nos últimos 90 dias, gerando, inclusive, o risco de fechamento de serviços e redução de atendimentos. Após movimentação do Ministério Público, uma decisão judicial afastou toda a diretoria da instituição e concedeu ao município a gestão do hospital. Uma interventora foi contratada para fazer um diagnóstico da situação e propor ações para recuperar o hospital.

O prefeito Lucas Menezes destacou a importância de o Estado estar junto com o município nesse processo de reestruturação a Santa Casa. “Vamos precisar muito da Secretaria da Saúde para vencermos o desafio que temos diante de nós. Primeiramente, vamos fazer um diagnóstico mais preciso e correto e construir uma nova relação com os funcionários para revertermos um quadro que sabíamos ser muito difícil”, disse.

“É preciso fazer uma prestação de contas da instituição com as principais informações, para darmos transparência e termos uma noção do que, de fato, está ocorrendo”, acrescentou Menezes.

Equipe foi orientada a estabelecer prioridades para dar início à reestruturação dos serviços do hospital -Foto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES

LisianeFagundes destacou que a visita técnica e a reunião dão prosseguimento a uma agenda iniciada há algumas semanas que levou ao acordo para mudar a gestão do hospital. Ela ressaltou ainda a coragem e a importância da ação do município ao assumir a instituição. “O Estado consegue ajudá-los muito mais com o apoio técnico do que se tivesse assumido o hospital. Ninguém conhece a realidade no detalhe como vocês que estão aqui. Vamos sempre estar junto com o município para construir possibilidades e encontrar as melhores alternativas. O Estado precisa da Santa Casa de São Gabriel forte e capaz de fazer entregas”, afirmou a diretora.

“Pelas distâncias e pela localização, a instituição é essencial não só para a população local, mas de toda a região. Estamos diante de um desafio, mas todos aqui estão buscando fazer melhor. O resultado vai ser positivo e vamos tirar os obstáculos do caminho”, acrescentou Lisiane.

Após apresentação da situação atual por representantes da Santa Casa, a equipe da SES visitou todos os setores do hospital e iniciou um levantamento das estruturas disponíveis e das necessidades mais urgentes. A equipe do hospital foi orientada a estabelecer quais são as áreas que devem ser priorizadas para dar início à reestruturação dos serviços e ao saneamento da instituição.

Além das técnicas doDepartamento de Gestão da Atenção Especializada, Caroline Bello e Rejane Cervieri, a coordenadora Haraceli Fontoura e a técnica Cátia Leal da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde também acompanharam a visita, que foi conduzida pela vice-prefeita Sandra Weber e pelo secretário municipal de Saúde, Ricardo Coirolo.

Decisão judicial repassou gestão ao município após crise agravada nos últimos 90 dias -Foto: Rodrigo Toledo França/Ascom SES