Coluna

O Namoro Enlatado

Coluna

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

10/10/2025 09h10
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca não foi apenas uma história de afeto, foi um espetáculo cuidadosamente embalado para consumo público. Com viagens a Madri, camisetas autografadas, aparições sincronizadas e declarações nas redes sociais, o relacionamento seguiu o roteiro clássico do glamour enlatado de Hollywood: exposição, engajamento, monetização.

Mas, por trás do brilho, há uma engrenagem silenciosa e corrosiva: a prostituição de luxo da essência humana, onde sentimentos são convertidos em conteúdo e a intimidade vira moeda de troca por likes.

A relação entre Vini e Virginia exemplifica como o modelo hollywoodiano de celebridade foi importado e adaptado ao universo digital brasileiro. O casal virou manchete, gerou milhões de interações e alimentou narrativas que misturam afeto e estratégia. Quando o relacionamento terminou, o desfecho também foi público, com direito a mensagens de desculpas e declarações de encerramento, como se fosse o último episódio de uma série da Netflix.

A superficialidade é uma ferramenta. E o afeto, muitas vezes, é pré-contratado, com cláusulas que incluem jantares, viagens, declarações e até brigas roteirizadas para gerar cliques. A vida está virando palco e performance.

Essas figuras públicas vivem em outro mundo, não por falta de ética, mas porque são consideradas pelos néscios como estando fora da régua comum de julgamento. O que, para uma jovem periférica, seria visto como oportunismo ou promiscuidade, para uma influenciadora é “vida livre”. O mesmo comportamento — como múltiplos relacionamentos com figuras públicas, exposição da intimidade, ganhos simbólicos e materiais — é celebrado entre os ricos e condenado entre os pobres.

Essa lógica cria uma nova forma de prostituição — não do corpo, mas da essência. O desejo, o afeto e a vulnerabilidade são convertidos em ativos digitais. E quem não representa, não aparece.

Enquanto o casal gerava engajamento e fortalecia suas marcas pessoais, milhares de jovens seguiam o roteiro sem entender que estavam assistindo a uma encenação. A objetificação dos indivíduos é disfarçada de êxito, mas, muitas vezes, é apenas uma nova embalagem para a mesma lógica de consumo.

A jovem que tenta replicar esse padrão sem fama, sem contrato, sem proteção institucional, é julgada, marginalizada, rotulada. A hipocrisia social fica escancarada quando o mesmo comportamento que gera milhões de seguidores para uma celebridade pode destruir a reputação de uma mulher comum.

A prostituição de luxo não está nos corpos, mas nas narrativas. Está na forma como a essência humana é negociada em troca de visibilidade. O caso de Vini Jr. e Virginia é só mais um exemplo. É preciso desmascarar o glamour enlatado para alertar o consumidor. A distinção entre personagens e indivíduos, entre contrato e afeto, entre influência e autenticidade, precisa ser demonstrada antes que a superficialidade se torne o caminho mais fácil e naturalizado da nova realidade.

 

