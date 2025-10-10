WhatsApp

Coluna

Novena e Festa de Aparecida

Coluna

Visão de Fé

Visão de FéPor: Cônego Alexander Mello Jaeger

10/10/2025 09h12
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Desde o ano passado, a novena em preparação para a Festa Litúrgica da Padroeira da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Tenente Portela, passou por algumas mudanças em seu formato. Ainda segue o esquema de dois momentos. O primeiro, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção paroquial, foi concluído no dia 7 de setembro. Realizaram-se ação entre amigos, venda de cucas, doces, churrascos, galinhas assadas, almoço e reunião dançante, entre outras atividades. O segundo é o espiritual e litúrgico, com a novena e a missa do Dia da Padroeira, que ocorre de 3 a 12 de outubro.

Na Igreja, a tradição das novenas é muito antiga e tem fundamento na Bíblia. Sua base são os nove dias que separam a Ascensão de Jesus aos Céus e a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. A novena sempre prepara algo que vai acontecer — é uma espera confiante na ação de Deus. Neste Ano Santo na Igreja, o lema é exatamente sobre essa espera segura: a esperança que não decepciona, como Paulo escreveu em sua Carta aos Romanos. Maria é o maior modelo da esperança que não falha.

A liturgia segue a novena celebrada no Santuário Nacional em Aparecida, com algumas adaptações locais. Em cada noite são feitas bênçãos específicas e, em algumas delas, ocorre a distribuição de lembranças, havendo também a possibilidade da confissão sacramental. Uma novidade é a confraternização após as celebrações, exceto na última noite, na cripta da Igreja Matriz, onde é oferecida a venda de um lanche rápido. Outra mudança é que, neste ano, a missa do dia 12 acontecerá na cripta da Igreja Matriz.

A Paróquia procura acolher todas as pessoas e grupos presentes nos três municípios que a compõem, ou seja, as 52 capelas, as pastorais e movimentos da Igreja: Juventude, ECC, Pastoral Familiar, Catequese, Pastoral do Dízimo, Pastoral Social, Pastoral da Visitação no Hospital, Conselhos, Ministros, Pastoral da Pessoa Idosa, Mães que Oram pelos Filhos, Terço dos Homens, Apostolado da Oração, equipes de liturgia, coroinhas, cantos e outros mais. No início de cada celebração há roupas disponíveis para as crianças se vestirem de anjinhos, que acompanham a procissão de entrada da imagem da Virgem Aparecida.

As entidades também foram convidadas a se fazerem presentes: CTGs, Poder Público, escolas, APAE, Conselho Tutelar, comércio e serviços, hospital, Secretaria de Saúde, postos de saúde, consultórios, grupos de terceira idade, Sociedade de Damas, meios de comunicação, Bombeiros Voluntários, Filhas do Sagrado Coração de Jesus, Liga Feminina de Combate ao Câncer e cooperativas.

No nono dia da novena, acontece uma procissão luminosa com velas e, ao final da celebração, são acolhidos os cavalarianos que trazem a imagem de Nossa Senhora Aparecida do interior para a Matriz.
No dia 12, há uma caminhada que parte da Capela Santa Isabel até a Igreja Matriz.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
