Coluna

O professor necessário

Coluna

Visão de Fé

Por: Cônego Alexander Mello Jaeger

17/10/2025 09h23
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na minha família há muitos professores e professoras. O meu bisavô, filho de um imigrante prussiano que se estabeleceu na região de São Leopoldo, foi um professor reconhecido. Há ruas, praças e colégios que honram o seu nome: Jakob Jaeger. Desde então, muitos membros desta família seguem a missão do magistério. Há um espírito que considera o ensino mais do que uma profissão — é uma vocação. No alemão atual, as palavras profissão (Beruf) e vocação (Berufung) têm a mesma raiz, que significa chamado.

Tive a oportunidade de exercer o magistério durante 24 anos. Ensinei nos níveis fundamental, médio e superior. Em todo esse tempo, realizei essas atividades dentro da minha vocação sacerdotal. Na teologia, o sacerdócio ordenado tem o múnus da profecia, que, na Igreja Católica, liga-se intimamente ao ensino. Foi um período muito frutuoso e gratificante.

Poucos dias se passaram desde o acordo de paz assinado entre Israel e o Hamas. Dentre muitos desafios, está o da reconstrução da Faixa de Gaza, destruída em mais da metade. Quais serão as prioridades? Além de assegurar o necessário para a sobrevivência, é importante definir o que se pensa a médio e longo prazo. Para muitos, um dos primeiros prédios públicos a ser reconstruído deve ser a escola. Uma sábia orientação.

Retorno à minha experiência familiar. Quando os alemães construíam os povoados nas colônias a eles designadas, encontravam uma região despovoada e com matas virgens. O primeiro prédio de uso comunitário construído era a escola. Ali era possível, além das aulas, fazer reuniões, celebrar missas e realizar festas. Quando meu pai era criança, não havia analfabetismo entre eles — o que, posteriormente, aconteceu. Desses lugares descendem milhares de pessoas que, atualmente, se destacam nos mais variados âmbitos e setores de nossa sociedade.

Estamos em um tempo cuja necessidade de professores se torna urgente. Crescemos quando ultrapassamos experiências vividas e transmitidas. O professor faz essa intermediação entre o intelecto, a razão, a emoção e a alma. O professor é necessário.



