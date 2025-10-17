WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Folha Popular
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Império
Mecânica Jaime
Seco
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Sala
Niederle
Coluna

A Barbárie do Desejo

Coluna

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

17/10/2025 16h24
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O ser humano sempre teve desejos próprios e pessoais, desde o começo da humanidade, seja lá quando isso ocorreu. Logo que a criança passa a se compreender como indivíduo, começa a criar um mecanismo de defesa de sua própria identidade; começa a perceber o que quer, o que gosta de comer, o que gosta de vestir, como gosta de se relacionar com os outros.

Quanto mais um indivíduo vai se conhecendo, se reconhecendo e se testando no mundo, mais vai desenvolvendo mecanismos de defesa para não ser consumido pela coletividade. Por isso, cria narrativas sobre suas próprias vontades e justificativas para agir como age, ser como quer ser.

Quando começamos a nos tornar adultos, já temos bem definidas, através da experiência da infância e da juventude, atitudes que não gostamos, ações com as quais não concordamos e métodos que gostamos ou pretendemos evitar. Criamos, assim, uma narrativa de nossos próprios desejos, de nossa forma de agir.

Quando defendemos nossa individualidade, seguimos um roteiro em que não interessa o que os outros pensam, mas aquilo que nós desejamos do mundo e, assim, passamos a fortalecer um racionalismo egóico — uma forma de pensar que justifica e favorece nossas vontades enquanto indivíduos que, de certa forma, foram polidos através das relações que tivemos com a sociedade.

Mas o desejo de sermos livres e de não precisarmos dar satisfação a ninguém está sempre latente, sempre esperando para ganhar espaço. Isso acontece com todos os seres humanos desde que a humanidade e a racionalidade começaram.

Agora, porém, estamos vivendo um momento bastante significativo dessa história, pois as pessoas que possuem esse desejo estão começando a se encontrar e a se identificar com uma espécie de “Barbárie do Desejo”, onde o desejo de colocar sua individualidade acima dos outros está tendo voz e ecoando pelas mídias sociais.

A Barbárie do Desejo é uma espécie de sensação em que as pessoas estão sentindo que não interessam os outros, o contexto, o meio ambiente ou qualquer coisa que limite sua liberdade. Simplesmente estão reivindicando sua liberdade — a liberdade de não pensar, de não entender e de apresentar as suas narrativas, por mais estranhas ou inconsistentes que sejam — como narrativas justas, coerentes e verdadeiras em favor do seu interesse próprio.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação O professor necessário
Foto: Divulgação Novena e Festa de Aparecida
Foto: Divulgação O Namoro Enlatado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h06
17°
Tempo nublado Máxima: 17° - Mínima: 12°
17°

Sensação

0.76 km/h

Vento

98%

Umidade

Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Império
APPATA
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Operação Vínculos cumpre mandados em quatro cidades da região
Miraguaí - RS
Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 6 horas Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Há 8 horas Aéreas terão que explicar mudanças na cobrança de bagagens de mão
Há 8 horas Moraes pede que defesa de Collor explique desligamento de tornozeleira
Há 8 horas Governo do Estado divulga lista dos estudantes premiados no Simulado Saeb 2025
Há 8 horas Comissão da Mulher aprova texto que proíbe vítima de violência de pagar pensão ao agressor
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Fitness
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Meganet
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias Érica segue firme na briga pelo título do Regional Noroeste de Atletismo Esportes
2
Há 7 dias Assembleia aprova construção de novo prédio do Hospital Santo Antônio
3
Há 4 dias Marcos Rogério critica prisões de Bolsonaro e de Filipe Martins
4
Há 6 dias Governo Leite retoma promoções de professores, investimentos na carreira e novos educadores reforçando prioridade na educação
5
Há 18 horas Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Meganet
Seco
Mecânica Jaime
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Sala
Seco
Raffaelli
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados