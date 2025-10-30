WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
APPATA
Mecânica Jaime
Folha Popular
Sala
Raffaelli
Lazzaretti
Seu Manoel
Seco
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Niederle
Coluna

Chefes Fakes

Coluna

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

30/10/2025 19h43
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Mataram muitas pessoas na Chacina da Penha, no Rio de Janeiro. Ninguém sabe quantos eram traficantes, quantos eram bandidos ou contraventores. Os corpos foram enfileirados para reconhecimento pelos familiares.

Depois do Carandiru, onde morreram 111 detentos, agora morreram mais de 130 pessoas em uma das favelas da periferia do Rio, em mais uma operação contra o narcotráfico — que ninguém sabe onde está nem de onde vem.

As pessoas não questionam os acontecimentos, não tentam aprofundar o assunto e nem procuram razões mais coerentes que justifiquem ações dessa envergadura. Foram 2.500 homens da polícia que mataram 130 pessoas, e houve a morte de quatro policiais.

A primeira pergunta que deveríamos fazer, com honestidade, é sobre quem são os verdadeiros chefes do tráfico e onde eles moram. A ideia que se tem é a de que os “traficantes” moram nos morros, quando, na verdade, os que moram lá e se escondem são, no máximo, o braço armado das milícias e do tráfico — aqueles que fazem o “trabalho sujo” para os bicheiros, os traficantes, os donos de máquinas caça-níqueis e outros tipos de contraventores.

Os que realmente lucram com as mais variadas práticas ilícitas estão nos apartamentos à beira-mar, e não naquelas ruelas sujas, inóspitas, úmidas e insalubres que vimos nas imagens das favelas.

As mortes dão a sensação de que está acontecendo um “combate ao narcotráfico”, mas nenhuma estrutura de grandes narcotraficantes é desmontada, nenhuma rede de corrupção que permeia todas as instituições — desde delegacias até a polícia militar — é exposta.

Geralmente, persegue-se um nome, um representante do narcotráfico que só ocupa esse papel para levar a culpa, pois foi contratado para isso: ser o executor dos mandamentos dos verdadeiros chefes. Às vezes, esses verdadeiros chefes são os próprios que mandam matar seu funcionário para “dar uma satisfação à sociedade” e limpar a própria imagem.

Há uma série na Netflix que fala sobre tudo isso, chamada Os Donos do Jogo. Ali percebe-se que quem morre está sempre na favela, nos bairros, nos subúrbios — e quem manda matar está quase sempre em um gabinete ou em um apartamento de luxo.

É uma ficção que mostra, de forma romanceada, aquilo que acontece no submundo do poder, deixando claro que as decisões do crime não acontecem nos bairros, nas favelas ou nas zonas periféricas. As periferias são atacadas, geralmente, para mostrar força e tentar iludir a população de que está acontecendo um combate à ilegalidade.

A alegação principal é a de que, na Penha, está instalada a cúpula do Comando Vermelho e, por isso, a invasão foi tão letal e com tantos “efeitos colaterais”. As cenas dos próximos capítulos deveriam mostrar quantos eram da facção do Comando Vermelho e quantos faziam parte de organizações de resistência civil e de construção de consciência.

Seria muito interessante ver 2.500 homens armados invadindo prédios e condomínios de luxo da orla do Rio de Janeiro, prendendo os verdadeiros narcotraficantes — os patrões dos traficantes e milicianos das periferias. Seria intrigante se, nesses locais, fossem mortas vítimas civis que não fizessem parte do narcotráfico — e os policiais e o governador dissessem que eram “efeitos colaterais” ou parte do inevitável combate contra o crime.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Viver mais de um século
Foto: Divulgação 3I/ATLAS II - Uma incógnita
Foto: Divulgação Teresa de Calcutá e João Paulo II, santos veneráveis
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
12°
Tempo limpo Máxima: 23° - Mínima: 11°
12°

Sensação

0.74 km/h

Vento

97%

Umidade

Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Império
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Império
Unimed
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Municípios
Derrubadas - RS
Brigada Militar apreende mais de 24 mil maços de cigarros contrabandeados em Derrubadas
Tenente Portela - RS
Tenente Portela tem comarca elevada à entrância intermediária: mudança trará mais agilidade e qualidade na Justiça local
Fitness
Império
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Unimed
Últimas notícias
Há 7 horas Comissão aprova cadastro nacional para intérpretes de Libras
Há 7 horas Comitês fazem moção de reconhecimento à EBC por cobertura no Rio
Há 8 horas Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro
Há 8 horas Senado aprova MP do setor elétrico com abertura do mercado livre de energia
Há 8 horas Megaoperações geram prejuízos e não trazem paz, apontam especialistas
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Seco
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Sicoob
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias Câmara aprova projeto que prevê teste genético para risco de câncer; acompanhe O texto vai ao Senado
2
Há 5 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
3
Há 1 dia "Cabeça do crime organizado não está no barraco da favela", diz Boulos
4
Há 7 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 1 dia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Sicredi
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Sala
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
Seco
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Sicredi
Império
Sala
Meganet
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados