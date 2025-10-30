Viver mais de um século

Há diversas hipóteses sobre o tempo que um ser humano poderia viver. Alguns dados são seguros, outros não têm comprovação que ofereça certezas. A biologia nos diz que nosso corpo tem estrutura para viver entre 120 e 125 anos — e isso é seguro. Também se estende essa possibilidade até os 150 anos, o que constitui uma hipótese sem fundamentação sólida. O fato é que vivemos muito mais hoje do que em outras épocas.

Em 1925, a expectativa de vida humana mundial era de 32 anos. Um século depois, ou seja, em 2025, ela aumentou para 73,5 anos. No Brasil, é um pouco maior. Essa mudança tem várias causas, que geram uma melhor qualidade de vida. Uma delas é a medicina, que incorpora uma diversidade de novos conhecimentos. A biologia, a psicologia e as neurociências são contribuidoras indispensáveis; a química elabora medicamentos; a física, a matemática e a mecânica constroem aparelhos; a informática agiliza dados. Os conhecimentos estão interligados e colaboram uns com os outros.

Além de nos conhecermos melhor enquanto indivíduos, sabemos como nos relacionamos socialmente. A filosofia, a sociologia, a história, a geografia e a linguística explicam como criamos, mantemos ou mudamos ideias, conceitos, organizações políticas e econômicas, e como produzimos cultura.

Para muitos, as diversas formas de arte são as expressões mais densas e sintéticas da alma humana. Na arte, há algo de comum, de universal, compreensível e sensível para qualquer ser humano. Uma música evoca emoções, um quadro faz pensar, um edifício — como palácios e templos religiosos — extasia pela beleza estética. Hoje temos acesso a muitas coisas belas, e isso desperta em nós o desejo de viver mais e melhor.

Para quem tem fé, qualidade de vida é uma busca constante. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram muitos anos, mesmo em uma época em que a expectativa de vida não passava de três décadas. Jesus nos diz que Ele veio trazer vida, e vida em abundância. Pela sua morte redentora, Jesus nos recuperou a Vida Perfeita, a Vida Eterna. A abundância pertence a nós quando vivemos e ajudamos os outros a viver mais e melhor. Assim, os 120 anos não estão tão longe.





