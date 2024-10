Comissão de Educação divulga os indicados ao Prêmio Darcy Ribeiro deste ano

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados divulgou a lista de indicados para receber o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação de 2024.

O prêmio é concedido anualmente, pela Comissão de Educação e pela Mesa Diretora, a três pessoas ou entidades cujos trabalhos ou ações merecem destaque na defesa e promoção da educação no Brasil.

Confira os indicados:

- Helley de Abreu Silva Batista ( in memorian )

- João Malheiro

- Rafael Tajra Fonteles (governador do Piauí)

- Daniel Cara

- Professora Elizabeth Ribeiro

- Universidade Federal do Piauí

- Professor Antônio Cardoso Amaral

- Unidade Escolar Agostino Brandão

- Silva de Souza Canela

- Paulo Curi Neto

- Instituição Redes da Maré

- Luciana Brites

- Kanatyo Pataxoop (Salvino dos Santos Braz)

- Gerson Baniwa

- David Kopenawa

- Tuíre Kayapó

- O Projeto Escola Sustentável e Educação Empreendedora: Gestão dos Resíduos Sólidos na Agenda Ambiental 22/23 (Itabaianinha/SE)

- Danilo Alves de Carvalho (prefeito de Itabaianinha)

- João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello

- Professora Lisete Arelaro

- Colégio Pedro II

- Maria Inez Cabral de Araújo

O prêmio será entregue no dia 29 de outubro, às 15 horas, no Salão Nobre.

Darcy Ribeiro

Antropólogo, escritor e político, Darcy Ribeiro foi um dos principais intelectuais brasileiros, fundador da Universidade de Brasília (UnB).

Nascido em Montes Claros (MG), em 1922, formou-se pela Escola de Sociologia e Política da Universidade de São Paulo (USP) em 1946.

Como etnólogo do Serviço de Proteção ao Índio, passou períodos com diversas tribos indígenas.

Foi ministro da Educação (1962-1963) e chefe da Casa Civil da Presidência da República (1963-1964).

Como vice-governador do Rio de Janeiro (1983-1987), implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEP). De 1991 até sua morte, em 1997, foi senador pelo Rio de Janeiro.