WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Sala
Meganet
Niederle
Lazzaretti
Vento Sul
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicoob
Senado Federal

Lei fortalece seguro rural e fundo para catástrofes que atinjam a produção

O apoio financeiro do poder público às empresas de seguro rural passa a ser despesa obrigatória e livre do contingenciamento, entre outras medidas ...

30/09/2026 17h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Enchente no RS em 2024: falta de regulamentação impediu uso do Fundo Catástrofe - Foto: Maurício Tonetto / Secom-RS
Enchente no RS em 2024: falta de regulamentação impediu uso do Fundo Catástrofe - Foto: Maurício Tonetto / Secom-RS

O apoio financeiro do poder público às empresas de seguro rural passa a ser despesa obrigatória e livre do contingenciamento, entre outras medidas de incentivo ao setor. É o que determina a Lei 15.526 , sancionada com vetos nesta terça-feira (29) e publicada noDiário Oficial da Uniãona quarta-feira (30).

A norma busca tirar do papel o chamado “Fundo Catástrofe”, criado em 2010 para socorrer as seguradoras do setor em casos extraordinários de prejuízo às colheitas, mas até hoje inoperante.

O texto teve origem no Projeto de Lei (PL) 2.951/2024 , apresentado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS). Para ela, a lei dá mais estabilidade para as atividades no campo.

“Um seguro rural mais eficiente ajuda a enfrentar as adversidades, preservar a produção e garantir a continuidade do abastecimento. Quando protegemos quem produz, protegemos também a segurança alimentar de todos os brasileiros”, afirmou a senadora em publicação nas redes sociais nesta quarta.

No Senado, o projeto foi aprovado em 3 de setembro , sob relatoria do senador Jaime Bagattoli (PL-RO), que manteve a maior parte do substitutivo (versão alternativa) dos deputados.

Seguro mais barato

Segundo o texto, as subvenções econômicas concedidas a cada ano serão “limitadas ao montante previsto no projeto de lei orçamentária anual encaminhado pelo Poder Executivo federal ao Congresso Nacional”.

Deverá haver articulação com estados e municípios para que estes complementem o auxílio às seguradoras, para baratear o seguro. Em nível federal, o apoio ocorre por meio do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).

Fundo Catástrofe

Ao apresentar o projeto, Tereza Cristina apontou que o Fundo Catástrofe, criado pela Lei Complementar 137, de 2010 , não prosperou por falta de regulamentação e de aportes contínuos de recursos. A nova norma permite que o Executivo designe provisoriamente uma instituição existente para organizar o fundo. Além disso, prevê:

  • o fim do limite da contribuição da União ao fundo. Antes, o limite era de R$ 2 bilhões na adesão ao fundo, e R$ 4 bilhões em títulos públicos;
  • o incentivo do investimento de sociedades seguradoras com cotista, que será requisito para obter a subvenção econômica do PSR;
  • contribuição da União por meio de ações de empresas ou imóveis.

O fundo poderá diluir os riscos para empresas resseguradoras ou para o mercado financeiro, por meio de Letra de Risco de Seguros (LRS).

Vetos

O governo federal barrou trecho que explicitava que o setor seria isento de “todos os tributos federais incidentes, direta ou indiretamente, sobre o seguro rural”. Para o Poder Executivo, a medida diminuiria a arrecadação federal sem obedecer a legislação fiscal, que exige estudo do impacto orçamentário e medidas de compensação.

Conforme o rito legislativo, os parlamentares ainda deverão decidir se derrubam ou mantêm o veto.

Empréstimos

Os produtores que possuem seguro rural terão prioridade nas linhas de crédito criadas pelo governo para prorrogar ou renegociar dívidas. Agora o poder público poderá exigir a contratação de seguro rural como condição para acesso ao crédito de custeio agropecuário. A exigência era proibida pela Lei 10.823, de 2003 (Lei do Seguro Rural).

Para o relator Bagattoli, os tomadores de empréstimo terão mais segurança para usar o contrato de seguro como garantia de que honrarão as parcelas. O banco ainda poderá exigir as indenizações da seguradora, caso ocorra um sinistro, como a perda da lavoura. Isso poderá diminuir os juros dos financiamentos e torná-los mais acessíveis, na avaliação do senador.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renzo Braz assina o termo de posse, ao lado de Damares Alves - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Renzo Braz toma posse como senador por Minas Gerais
Padrões de qualidade deverão ser seguidos por estabelecimentos de saúde, e avaliações serão divulgadas, diz a lei - Foto: Ascom/SESAB Lei determina avaliação da qualidade de hospitais
A nova lei foi sancionada pela Presidência da República na segunda-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Lei reduz CSLL de resseguradoras locais para 9% a partir de 2027
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
17°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 15°
17°

Sensação

0.77 km/h

Vento

98%

Umidade

Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Folha Popular
Sicredi
APPATA
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Sala
F&J Santos
Fitness
Mercado do povo
Fitness
Ponto Grill
Vento Sul
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha analisa contas do segundo quadrimestre
Tenente Portela - RS
Recapeamento da Praça do Chalé avança com ajustes na drenagem
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Meganet
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 3 horas Percentual de jovens nem-nem no Brasil cai para 22,4%, mostra estudo
Há 3 horas Veja como foi a quarta-feira (30) dos presidenciáveis
Há 3 horas WhatsApp lança regras para controle parental no Brasil; saiba como
Há 6 horas Lei fortalece seguro rural e fundo para catástrofes que atinjam a produção
Há 6 horas Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Portela FM
Vento Sul
Tarzan
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
3
Há 2 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
4
Há 1 dia Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
5
Há 2 dias Novena de Nossa Senhora Aparecida mobiliza comunidade de Tenente Portela
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Portela FM
Tarzan
Vento Sul
Portela FM
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
Unimed
Fitness
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Vento Sul
Sicoob
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados