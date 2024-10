Resultado das urnas confirma pesquisa: Rosemar Antônio Sala e Claudenir Scherer são eleitos prefeito e vice de Tenente Portela

O Jornal Folha Popular, comprometido com a verdade, transparência e seriedade, mais uma vez publicou pesquisa eleitoral, que foi confirmada nas urnas nas eleições municipais em Tenente Portela.

De acordo com a pesquisa contratada pela coligação “Pra Frente Portela”, Rosemar Antônio Sala e Claudenir Scherer possuíam 54,9% das intenções de voto nos dias 29 e 30 de setembro, quando foram coletados os dados para a pesquisa.

Dos 10.699 eleitores aptos a votar, compareceram às urnas 8.963 (83,77%) e 1.736 deixaram de votar (16,23%).

Rosemar Antônio Sala (PSDB) foi reeleito com 4.569 votos (52,43%).

Os candidatos Ibe e Carboni receberam 2.909 votos (33,38%) e Indaiara e Adelar fizeram 1.237 votos (14,19%).

Também foram registrados 88 votos brancos e 160 nulos.

E pela primeira vez na história do Município haverá cinco mulheres ocupando cadeiras na Câmara de Vereadores.

A vitória da coligação “Pra Frente Portela” foi muito comemorada pelos integrantes dos partidos e grande número de simpatizantes, que se reuniram na Praça do Imigrante.

De acordo com o prefeito reeleito, “a comunidade avaliou e reconheceu nossos três anos de serviço com essa retumbante vitória. É o povo que ganhou com isso! Agora temos muito mais responsabilidades e muito trabalho pela frente. Temos muitos projetos para colocar em prática e dar continuidade aos projetos que já estão em andamento. E nosso compromisso com a comunidade é fazer muito mais.”