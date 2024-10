Elas são maioria

O voto feminino foi conquistado com muita luta das sufragistas, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. O movimento lutava para as mulheres participarem da política.

No final do século XIX o movimento estava se fortalecendo e em 1893 a Nova Zelândia foi o primeiro país a conceder o direito ao voto das mulheres. Depois da Nova Zelândia inúmeros países passaram a reconhecer o direito das mulheres de participarem da política.

Aqui em Portela, nessa eleição de 2024, aconteceu uma grata surpresa: cinco mulheres alcançaram uma cadeira na Câmara de Vereadores. É, sem dúvida, um grande avanço democrático e uma nova percepção política para o Município, pois a maioria da Câmara passa a ser do sexo feminino, mudando uma história de total hegemonia masculina.

Não se trata aqui de fomentar uma briga dos sexos ou uma disputa de gênero, mas realçar que as coisas evoluem, que o mundo se transforma e recria, trazendo às vezes avanços e, outras vezes, retrocesso.

A eleição de cinco mulheres demonstra que, no município de Portela, o preconceito e o machismo diminuíram, abrindo espaço para que essas representantes populares mostrem suas virtudes e surpreendam seus eleitores com uma visão voltada para o interesse público de forma diferenciada, com uma visão mais aberta e menos agressiva, como é característica das mulheres.

Essa nova perspectiva política no Município pode ser um marco para uma nova concepção de fiscalização e de construção de alternativas mais sóbrias, construindo um diálogo permanente que ultrapasse as diferenças pessoais e partidárias para focar em uma verdadeira construção do interesse público, dentro de critérios mais técnicos e avaliações embasadas na função legislativa ao ponto de elevar o nível do debate ao patamar de dignidade que o Município merece.

Devemos parabenizar essas mulheres políticas e seus eleitores por terem criado, nessas eleições, condições de mais uma mudança e mais um avanço, elegendo a maior bancada feminina da história de Tenente Portela.

Cabe às eleitas aproveitarem essa oportunidade e reconhecerem a enorme responsabilidade que irão assumir no mandato que começará em 2025 e se estenderá até 2029.

Além de seus eleitores, todos aqueles que entendem e sabem a importância da luta das mulheres por votar e serem votadas, também torcem pelo sucesso e, principalmente, pela mudança nos métodos e nas práticas antigas de fazer política, ajudando a politizar a população para que, cada dia mais, tenhamos menos corrupção e menos interesses pessoais interferindo nas grandes causas do interesse público.