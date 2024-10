Outubro, mês missionário

Na Igreja católica o mês de outubro é dedicado às Missões. A motivação é a celebração de Santa Teresa do Menino Jesus, ou Santa Terezinha, como é mais conhecida. O interessante é que ela faleceu com apenas 24 anos e viveu quase metade de sua vida dentro de um Carmelo onde morreu, e mesmo assim é a padroeira das Missões. Qual a razão que a Igreja dá para ter feito esta escolha?

Marie-Françoise-Thérèse Martin nasceu em 1873 na cidade francesa de Alençon. Ainda muito jovem entrou no mosteiro das Carmelitas de Lisieux. Quando foi aceita como religiosa contemplativa recebeu o nome de Teresa de Jesus e da Sagrada Face. Faleceu em 30 de outubro de 1897, no mesmo Carmelo, de tuberculose. Viveu oferecendo sua vida pela salvação das almas e pela Igreja.

Mesmo antes de entrar na vida contemplativa, Santa Terezinha vivia na humildade, na simplicidade e na confiança em Deus. Dentro do Carmelo criou a teologia do Pequeno Caminho ou Infância Espiritual, que consiste na prática do Amor de Deus baseada em pequenos atos e gestos diários, aparentemente insignificantes. Esta espiritualidade, difundida hoje pelo mundo, fez com que o Papa João Paulo II, também santo, a proclamasse Doutora da Igreja em 1997.

Para viver cada dia neste espírito, se faz necessário uma capacidade de sair de si mesmo e ir ao encontro da outra pessoa. Esta espiritualidade nunca está pronta, acabada. Ela é aperfeiçoada em cada atitude e ação da vida cotidiana. Sair de si para encontrar o diferente é a base da missão. Há pessoas que deixam sua terra para ajudar necessitados em lugares distantes que vivem em situação de miséria humana. Há quem ouve outras pessoas com seus problemas, dando um pouco de seu tempo e atenção. Outros consegue se calar diante de agressões e não revidam com violência, mas com paciência e determinação na hora propícia.

De dentro do Carmelo Santa Terezinha se abria para suas irmãs e rezava por tudo o que acontecia no mundo. Havia uma irmã que, diariamente, trazia as notícias mais significativas e que mereciam orações e penitências. Essa é a razão dela ser a padroeira das Missões, um espírito que sai de si, ao encontro do outro.

Há um filme, para quem quiser assistir, sobre a Santa que se chama Therese, de Alain Cavalier, que foi feito no espírito de Terezinha. São pequenas cenas que se sucedem, compondo um todo, dentro de um estilo cinematográfico minimalista.

Cada um de nós pode sair de si e ir ao encontro do outro, esteja bem próximo ou distante.