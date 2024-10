Comissão sobre investigações do acidente com o avião da Voepass ouve representantes da Anac

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voepass ouve nesta terça-feira (15) representantes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O debate atende a pedido do deputado Pedro Aihara (PRD-MG).

O debate será realizado a partir das 15 horas, no plenário 3.

Veja quem foi convidado

Em 9 de agosto, um avião da empresa Voepass que saiu de Cascavel (PR) com destino a São Paulo caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, matando 62 pessoas. Na avaliação de Pedro Aihara, a gravidade do incidente e o impacto na segurança dos passageiros e tripulantes exigem um escrutínio rigoroso e uma transparência absoluta nas investigações.

O parlamentar destaca que a Anac desempenha um papel crucial na supervisão das condições de manutenção das aeronaves que operam no país, bem como na avaliação e gestão de incidentes relacionados à segurança dos voos.

"A colaboração da Anac neste processo é vital para assegurar que todas as possíveis falhas sejam identificadas e corrigidas, garantindo a segurança dos passageiros e prevenindo futuras tragédias", argumenta.