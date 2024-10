Projeto aprovado em comissão pune com mais rigor quem para o carro na faixa na mudança de sinal

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3330/24 , que considera infração gravíssima parar o veículo na faixa de pedestres na mudança de sinal. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro classifica o ato como infração média.

A infração será punida com multa que, no caso de reincidência no período de um ano, será aplicada em dobro.

O relator, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), excluiu do texto original o aumento das penas dos crimes de trânsito praticados em faixa de pedestres ou na calçada. Segundo Ayres, não há razoabilidade para alterar a penalidade desse dispositivo.

Próximos passos

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.