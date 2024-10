No dia 21 deste mês de outubro a Igreja católica celebra 17 anos da beatificação do Padre Manuel Gomez Gonzales e do Coroinha Adílio Daronch. Padre Manuel foi pároco de Nonoai e, em dois momentos, pároco de Palmeira das Missões. Adílio residia em Nonoai. A celebração da beatificação aconteceu em Frederico Westphalen e foi presidida pelo Delegado do Papa, Cardeal Saraiva Martins.

Todo processo de canonização começa em uma diocese. Neste caso aconteceu em Frederico Westphalen. Depois do processo diocesano ser aprovado, se faz um pedido ao Vaticano, para abrir um novo processo junto à Congregação para a Causa dos Santos. Tais processos podem levar muitos anos para serem julgados, devido à precedência de outros ou à sua complexidade. O nosso foi muito rápido. O processo diocesano iniciou em 1996 e o processo em Roma se concluiu em 2006.

Há dois tipos de santos. Os de virtudes heróicas e os de martírio. Manuel e Adílio são mártires. O culto desses Santos acontece em dois níveis. O primeiro é local, por isso são chamados Beatos, e o segundo, na Igreja no mundo inteiro, que são os Santos Canonizados. Para declarar Beatos se faz necessário um milagre de comprovação de Deus para os Santos de Virtudes heróicas, e um segundo milagre para a canonização. Para os mártires basta a comprovação do martírio para a beatificação e um milagre para a canonização. Antes dos milagres é fundamental a difusão da devoção a eles. Os Beatos e Santos são modelos e intercessores junto de Deus.

Na Diocese de Frederico Westphalen se está trabalhando para a divulgação da devoção aos Beatos Manuel e Adílio e coletando relatos de graças alcançadas e um possível milagre.

Tenente Portela foi uma das comunidades atendidas pelos Beatos. Em 1916-1917 e depois em 1923 e 1924 o Padre Manuel foi também pároco de Palmeira das Missões. Na época Tenente Portela se chamava Pari e havia uma capela que pertencia à Paróquia de Palmeira das Missões. Padre Manuel e seu coroinha Adílio visitavam toda a paróquia e suas comunidades pelo menos uma vez por ano. Provavelmente eles celebraram a sua penúltima missa antes do martírio aqui, na capela de madeira existente. De Pari foram para a Argentina até chegar na Colônia Alto Uruguai, hoje pertencente a Tiradentes do Sul, onde celebraram sua última missa antes do martírio, acontecido no caminho para Três

Passos.

Tenente Portela teve, por duas vezes, a ocasião de ter um Beato como Pároco que serve de modelo e agora intercede junto de Deus por seu povo. Beatos Manuel e Adílio, rogai por nós!