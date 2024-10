Divulgados vencedores da 2ª edição do concurso de programas de rádio “Eu e a Lei”

O Plenarinho e a Rádio Câmara divulgaram o resultado da 2ª edição do concurso “Eu e a Lei”, que desafiou crianças e jovens de 10 a 17 anos a contarem como as leis impactam suas vidas. A iniciativa faz parte das ações em comemoração aos 20 anos do Plenarinho e aos 25 anos da Rádio Câmara.

Foram selecionadas duas obras radiofônicas com duração entre um e cinco minutos, que serão veiculadas no programa “15 minutos de Cidadania”, da Rádio Câmara. As produções de rádio foram avaliadas por uma comissão julgadora composta por representantes da Rádio Câmara e do Plenarinho. Foram analisados critérios como adequação ao tema; inovação, originalidade, criatividade e conteúdo; e qualidade técnica da produção.

As obras foram inscritas em duas categorias: de 10 a 14 anos e 15 a 17 anos.

As produções selecionadas foram:

Categoria 10 a 14 anos - Marcos Levi Morais de Souza Cavalcante, com a obra "A vida da criança e do adolescente antes e depois do ECA", de Petrolina, Pernambuco.

Categoria 15 a 17 anos - Wanessa de Sousa Rodrigues, com a obra "Eu e a Lei", de Paracuru, Ceará.

Os vencedores receberão certificados, participarão do programa "15 minutos de Cidadania" e de outros programas da Rádio Câmara, da TV Câmara e do Plenarinho, além de ganhar a viagem para Brasília para participar da cerimônia de premiação.

A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 14 de novembro, às 14h, no Salão Nobre.

Mais informações na página do Concurso "Eu e a Lei" .