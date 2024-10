Comissão aprova atendimento acessível a mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica

Se for aprovada pela Câmara sem alterações, a proposta seguirá para sanção do presidente da República.

“A repartição pública tem de ser acessível para todos os usuários, sem distinção. Isso inclui a acessibilidade na comunicação para as mulheres com algum tipo de deficiência, seja auditiva, visual ou cognitiva”, disse Rosangela.

A relatora, deputada Rosangela Moro (União-SP), recomendou a aprovação. Ela concordou com o argumento da autora de que a ida à delegacia não pode ser nova fonte de tensão e violência para a mulher.

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3728/21 , que garante atendimento acessível a mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta, da senadora Leila Barros (PDT-DF), altera a Lei Maria da Penha .

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.