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Política

Confira como foi a sexta-feira (25) dos presidenciáveis

Candidatos participaram de encontros com trabalhadores e empresários

26/09/2026 00h09
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (25) incluiu caminhadas, carreatas, panfletagens e encontros com apoiadores. Também estão previstos debates, roda de conversa com trabalhadores, evento cultural, culto religioso e jantar com empresários.

>> Veja como foi o dia dos candidatos:

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias fez campanha em Belo Horizonte (MG), onde fez panfletagens na Santa Casa de Misericórdia no Mercado Central, na PUC Coreu e em bairros da cidade.

Ele defende a valorização da educação, com maior investimento público e respeito aos profissionais da área.

“Os trabalhadores da educação precisam ser valorizados. Isso significa garantir o cumprimento da lei do piso, carreira, salários dignos e condições adequadas de trabalho. Educação de qualidade não se faz com cortes de verbas, precarização e desrespeito aos profissionais que estão todos os dias nas escolas”, disse.

Leonardo Avalanche
O candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda pública de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato de campanha no Recife, pela manhã.

Ele defendeu o fim das casas de apostas esportivas, as chamadas bets.

“Tem muita gente doente por causa de jogo, tem muita gente endividada. Eu vou dizer para vocês, eu vou acabar com as bets”. Lula participou ainda de um jantar com empresários em São Paulo.

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos fez campanha em Franca (SP) e em Uberaba e Uberlândia, ambas em Minas Gerais, onde conversou com seus apoiadores e fez comícios.

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema cumpriu agenda em cidades do interior de Minas Gerais. Ele concedeu entrevista à rádio Portal FM, em Extrema. Na mesma cidade, encontrou-se com apoiadores numa padaria.

O candidato visitou o município de Cambuí, onde deu entrevista para uma rádio local e almoçou com apoiadores. Zema fez campanha na cidade de Ouro Fino.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado fez campanha em Goiás, onde participou de carreatas nos municípios de Quirinópolis, Itumbiara e Catalão e reuniu-se com apoiadores em Goiânia.

Caiado defendeu a renegociação de dívidas e maiores subsídios para o agronegócio, incluindo seguro para mitigar efeitos das mudanças climáticas.

"Como presidente da República eu saberei, primeiro, propor uma renegociação capaz de resgatar o setor, depois garantir um seguro rural, para que não fique nas costas do produtor rural os riscos, principalmente em momentos como esse, com a ameaça desse El Niño, de proporções maiores ainda”, afirmou.

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta concedeu entrevista a Luiz Bacci e participou de entrevista na PlayTV, com Bob Navarro.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi não teve agenda pública de campanha.

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury fez campanha no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife, onde conversou com eleitores.

Em entrevista à imprensa, ele defendeu maior taxação das bets, a quem atribuiu o maior endividamento das famílias.

“As bets, com seu efeito rápido e curto, também geram dependência. Nós precisamos ou terminar com as bets, ou taxá-las de maneira concreta, grande. Porque hoje elas estão taxadas em 12%, os alimentos, em 18%, e os remédios, em 32%, bem como a energia”, afirmou.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.

Edmilson Costa (PCB)
No Rio de Janeiro, o candidato Edmilson Costa participou de roda de conversa sobre os desafios da classe trabalhadora em Seropédica e de debate promovido pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, no centro do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, divulgou vídeo gravado reafirmando o compromisso com a luta do povo palestino. "Condenamos, com toda firmeza, o genocídio contra a população de Gaza. Diante da destruição, da fome, do deslocamento forçado e da morte de milhares de civis, o silêncio não é opção", afirmou.

Flávio Bolsonaro (PL)
No Rio de Janeiro, o candidato Flávio Bolsonaro participou da Formatura Geral do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado.

Ele destacou que os policiais são peça fundamental "para devolver as ruas ao povo brasileiro". Ele reafirmou que, se eleito, declarará guerra contra o crime organizado e os policiais serão essenciais.

O candidato também se posicionou contra as apostas online e disse que, caso eleito, "vai estar proibido o jogo do Tigrinho, vai estar proibido o cassino online".

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís), Marcelo Brandão (Brasília) e redações de São Paulo e Rio de Janeiro.

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