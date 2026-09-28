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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (28)

Candidatos intensificam atividades na última semana de campanha

28/09/2026 10h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte EBC
© Arte EBC

Na última semana de campanha política, os candidatos à Presidência intensificam as agendas com entrevistas para veículos de imprensa e atos em todo o país.

Ronaldo Caiado (PSD)
Faz caminhada no bairro Jardim Guanabara, em Goiânia.

Samara Martins (UP)
Às 12h, faz panfletagem na Fábrica Lorenzetti, na Mooca, em São Paulo. Às 18h, participa de ato pela legalização do aborto no Masp. Às 20h, participa em evento na Universidade Zumbi dos Palmares em São Paulo.

Augusto Cury (Avante)
Às 10h, tem reunião com representantes do Banco Bradesco, em São Paulo. Às 14h, encontra-se com integrantes da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários (ANTF), em São Paulo (SP). Às 15h, participa de reunião com a equipe do YouTube Brasil, também em São Paulo (SP). Às 19h, visita a Assembleia de Deus no Brás, Ministério de Madureira, em São Paulo (SP).

Clariana Barão (DC)
Faz visita ao Mercadão de São Paulo para captação de imagens para a campanha.

Edmilson Costa (PCB)
Às 20h30, conversa ao vivo no Instagram com a jornalista Renata Regina

Flávio Bolsonaro (PL)
Às 10h30, faz caminhada no bairro do Brás, em São Paulo. Às 13h, visita o Mercadão em São Paulo.

Hertz Dias (PSTU)
Concede entrevistas ao jornal O Tempo e ao sites Poder 360 e Metrópoles. Participa ainda de encontro com estudantes no Restaurante Universitário da Universidade de Brasília (UnB), às 14h.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa de atos de campanha em Belém e Manaus.

Renan Santos (Missão)
Participa de encontro com apoiadores no Espírito Santo.

Romeu Zema (Novo)
Às 13h, almoça com apoiadores em Caeté (MG). Às 15h45, concede entrevista ao vivo para a Rádio Alfa FM 105,3, de Nova Era-MG.

O candidato Wilson Grassi (Democrata) não tem agenda pública de campanha nesta segunda-feira.

Os candidatos Leonardo Avalanche (PRTB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não divulgaram agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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