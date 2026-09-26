WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Pizzaria Alcapone
Fitness
Niederle
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Vento Sul
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Portela FM
Política

Quase 1 milhão de brasileiros no exterior poderão votar nas eleições

Número de eleitores fora do país cresceu 358% desde 2010

26/09/2026 09h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Arquivo/Agência Brasil
© José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

Quase 1 milhão de brasileiros com domicílio eleitoral no exterior estão aptos a votar nas eleições de 2026. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 918.876 eleitores em 134 países, o equivalente a pouco mais de 0,5% dos cerca de 158,7 milhões totais do país.

Os brasileiros que vivem fora do país votam apenas para os cargos de presidente e vice-presidente da República.

Seções eleitorais

O número de brasileiros aptos a votar fora do país vem crescendo ano a ano. De 2010 a 2026, o aumento registrado foi de 358%.

Em 2010, eram cerca de 210 mil eleitores habilitados, contingente que subiu para 354 mil em 2014. Em 2018 eram 500 mil eleitores registrados fora do país e, em 2022, quase 700 mil.

A jornalista Victória Moretti, de 30 anos, está entre esses eleitores. Estudante de mestrado na University of Niagara Falls, ela mora em Ontário, no Canadá, desde agosto de 2025. Esta será a primeira vez que ela participará de uma eleição brasileira no exterior.

“Queria votar, mesmo morando fora, porque sei da importância dessas eleições para o futuro do meu país. Fiz todo o processo necessário para isso”, disse ela à Agência Brasil.

Para votar, Victória e outros amigos brasileiros terão de se deslocar até Toronto, onde fica a seção eleitoral mais próxima.

Segundo o TSE, serão instaladas seções eleitorais em 186 cidades do exterior. Elas funcionarão principalmente em consulados e embaixadas brasileiras, mas também poderão ser instaladas em escolas, hotéis e outros espaços.

O número de brasileiros aptos a votar fora do país vem crescendo nos últimos anos. Em 2014, havia cerca de 354 mil eleitores habilitados. Em 2022, esse contingente chegou a quase 700 mil.

A experiência de morar fora reforçou o vínculo de Victória com o Brasil. “Fiquei mais patriota e orgulhosa do próprio país”, afirmou. “Quem mora fora sabe disso porque compara.”

Os países com o maior número de eleitores brasileiros são os Estados Unidos (265,4 mil), Portugal (134,7 mil), Japão (88,3 mil), Canadá (46,4 mil) e Alemanha (41,5 mil).

Perfil

Segundo o TSE, as mulheres representam 57% dos eleitores registrados fora do Brasil, enquanto os homens correspondem a 43%. Quanto ao estado civil, os solteiros são maioria, com 52% do total. Os casados representam 42%; os divorciados, 6%; e os viúvos, 1%.

O cadastro eleitoral registra ainda 6.614 pessoas com deficiência, número equivalente a 0,72% desse eleitorado.

Com relação à escolaridade, 38% dos eleitores residentes no exterior têm ensino superior completo, o maior percentual entre os níveis de instrução registrados. Os que concluíram o ensino médio representam 29%, enquanto aqueles com ensino superior incompleto correspondem a 13%.

Os eleitores com ensino médio incompleto somam 10%, seguidos pelos que têm ensino fundamental completo (5%), ensino fundamental incompleto (3%) e pelos que apenas sabem ler e escrever (1%).

Quanto à faixa etária, o maior grupo é formado por eleitores de 40 a 44 anos. Em seguida aparecem as faixas de 45 a 49 anos e de 35 a 39 anos.

Os dados detalhados sobre o eleitorado residente no exterior estão disponíveis no portal do TSE .

Polarização

Victória Moretti diz que a polarização política brasileira também é percebida entre os brasileiros que vivem no exterior.

“Em geral, as pessoas que vêm ao Canadá têm melhores condições financeiras e, por isso, tendem a ser mais conservadoras. Mas há também muitos jovens por aqui que, em geral, são mais progressistas e costumam votar na esquerda”, avaliou.

Justificativa

Eleitores que estiverem no exterior no dia da votação e não comparecerem às urnas poderão justificar a ausência em uma das mesas receptoras de votos instaladas fora do país ou por meio do aplicativo e-Título.

“Não haverá mesas exclusivas para justificativa. O procedimento presencial poderá ser realizado apenas nas mesas que funcionarem com urna eletrônica”, informou o TSE.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (29)
© Agência Brasil Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
© Jose Cruz/Agência Brasil CNBB nega envolvimento em polêmica sobre santa católica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Sicoob
APPATA
Sicredi
Portela FM
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
F&J Santos
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Vento Sul
Sala
Sicoob
Unimed
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Vento Sul
Portela FM
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sala
Sicoob
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 5 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Sicoob
Sala
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Fitness
Agro Niederle
Vento Sul
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
5
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
Tarzan
Sala
Portela FM
Fitness
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Vento Sul
Sicredi
APPATA
Vento Sul
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sala
Lazzaretti
Meganet
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados