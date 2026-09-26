WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Unimed
Lazzaretti
Vento Sul
Sala
Mercado do povo
Portela FM
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Meganet
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Política

Veja quem são os candidatos a governador de Mato Grosso do Sul

Oito candidatos estão na disputa para o Executivo estadual

26/09/2026 09h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Oito candidatos concorrem ao governo de Mato Grosso do Sul nas eleições de 2026. No estado, 2.024.884 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 53% são mulheres e 47%, homens . Entre os eleitores que declararam cor/raça, 49,62% são pessoas pardas; 38,84%, brancas; 6,79%, pretas; 3,94%, indígenas; e 0,82%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Daniel Lemes - Daniel Lemes Vasques (PCO)

Delcídio Amaral - Delcídio do Amaral Gomez (Federação Renovação Solidária – PRD/Solidariedade)

Economista Renato Gomes - Renato Wanderley Gomes (DC)

Eduardo Riedel - Eduardo Correa Riedel (Fazendo o Futuro Acontecer)

Fábio Trad - Fabio Ricardo Trad (Por um MS do Povo)

Jeferson Bezerra - Jeferson Jose Bezerra – (Agir)

João Henrique Catan - João Henrique Miranda Soares Catan (Novo)

Lucien Rezende - Lucien Roberto Garcia de Rezende (Federação PSOL Rede - PSOL/Rede)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (29)
© Agência Brasil Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
© Jose Cruz/Agência Brasil CNBB nega envolvimento em polêmica sobre santa católica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Folha Popular
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Portela FM
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Vento Sul
Agro Niederle
Unimed
Sala
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Sicredi
Fitness
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Fitness
Vento Sul
Portela FM
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 5 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Portela FM
Unimed
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Vento Sul
Agro Niederle
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
5
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Portela FM
APPATA
Vento Sul
Sala
Portela FM
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados