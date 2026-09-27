WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Fitness
Portela FM
Lazzaretti
Niederle
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Vento Sul
Política

Saiba quem são os cinco candidatos a governador no Espírito Santo

Estado tem 2,9 milhões de pessoas aptas a votar este ano

27/09/2026 08h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Cinco candidatos concorrem ao governo do Espírito Santo nas eleições deste ano. Um total de 2.990.490 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 53% são mulheres e 47% homens. 24,45% dos eleitores declaram cor/raça, e entre eles 51,88% são pardos, 34,41% são brancos e 13,13% são pretos.

O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Espírito Santo. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Breno Barcelos - Breno Augusto Fagundes Barcelos (Missão)

Helder Salomão - Helder Ignacio Salomão (PT)

Lorenzo Pazolini - Lorenzo Silva de Pazolini (Republicanos)

Rafael Demuner - Rafael Ketley Demuner (UP)

Ricardo Ferraço - Ricardo de Rezende Ferraço (MDB)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (29)
© Agência Brasil Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
© Jose Cruz/Agência Brasil CNBB nega envolvimento em polêmica sobre santa católica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Pizzaria Alcapone
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Mercado do povo
Folha Popular
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Portela FM
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Sala
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Vento Sul
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 5 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Sala
Portela FM
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Vento Sul
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
Meganet
APPATA
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
5
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Portela FM
Sala
APPATA
Sicredi
Fitness
Portela FM
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Vento Sul
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Sala
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Vento Sul
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados