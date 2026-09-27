Conheça os nove candidatos a governador do Rio de Janeiro

Nove candidatos concorrem ao governo do Rio de Janeiro nas eleições deste ano. No estado, 12,857 milhões de eleitores estão aptos a votar, universo que perde apenas para Minas Gerais e São Paulo. Desse total, 54% são mulheres e 46% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 41,54% são pardos, 39,76% são brancos e 18,19%, pretos. Amarelos e indígenas somam cerca de 0,5%.

O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

André Marinho - Andre Bourguignon Marinho (Novo)

Coronel Busnello - João Jacques Soares Busnello (Missão)

Cyro Garcia - Cyro Garcia (PSTU)

Douglas Ruas - Douglas Ruas dos Santos (PL)

Eduardo Paes - Eduardo da Costa Paes (PSD)

Garotinho - Anthony William Matheus de Oliveira (Republicanos)

Juliete - Juliete Pantoja Alves (UP)

Luan Monteiro - Luan Monteiro Paschoal Pires (PCO)

William Siri - William Carlos Brum Bispo (PSOL)