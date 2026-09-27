Veja como foi o final de semana dos candidatos à presidência

No último fim de semana antes do primeiro turno das eleições, no próximo domingo (4), os candidatos à Presidência da República priorizaram atividades nas ruas pelo país, com eventos como caminhadas e carreatas pelo interior e capitais. Veja abaixo detalhes das agendas no sábado (26) e no domingo (27):

Leonardo Avalanche (PRTB)

A agenda do candidato não foi divulgada.

Lula (PT)

Presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma caminhada na Zona Leste de São Paulo (SP) no sábado (26).

No evento, Lula defendeu a proibição da operação de bets no Brasil, assinada por ele na sexta (25).

“Quem quiser ganhar dinheiro, que arrume um jeito honesto de ganhar, mas não matando o povo pobre, endividando o povo pobre, vendendo mentira”, disse Lula. Ele garantiu que o governo também vai intensificar a fiscalização das casas clandestinas de apostas.

Ele voltou a destacar a importância do fim da escala 6x1 que tramita no Congresso.

No domingo, Lula não teve compromissos públicos.

Renan Santos (Missão)

O candidato passou o sábado em Minas Gerais e se encontrou com apoiadores nas cidades de Belo Horizonte e Divinópolis. Ele defendeu a redução de impostos e dos custos pelo Estado.

Neste domingo, Santos foi a Salvador (BA).

Romeu Zema (Novo)

No sábado (26), o candidato também esteve em Minas Gerais. Em Pouso Alegre, ele concedeu entrevista a uma rádio local e se encontrou com apoiadores. Depois, foi a Varginha, onde participou de uma caminhada.

O candidato defendeu mais crédito para o agronegócio e a criação de um seguro-safra. Ainda ressaltou a necessidade de baixar juros para viabilizar maior nível de produção no país.

Ronaldo Caiado (PSD)

No domingo, Caiado participou de missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, em Goiânia.

Ele disse repudiar o uso da religião como instrumento político. “Isso é um direito de cada um e cabe ao Estado brasileiro garantir essa liberdade religiosa”, afirmou.

A respeito das bets, o candidato disse ser contrário aos jogos e que defende uma restrição dura às publicidades desse tipo de atividade.

Rui Costa Pimenta (PCO)

No sábado, o candidato participou de um programa na Causa Operária TV e de um debate nos podcasts Kritikê e 3 Irmãos, além do canal My News, em São Paulo.

Neste domingo, foi à Avenida Paulista para uma manifestação pública junto com apoiadores. Ele ainda concederia entrevista ao SBT, segundo agenda.

Samara Martins (UP)

No sábado, a candidata fez um comício em São Paulo (SP), e depois participou de um debate pelos podcasts Kritikê e 3 Irmãos, além do canal My News.

Neste domingo, ela esteve em Florianópolis (SC), onde participou de uma caminhada. Samara Martins ainda foi a um encontro dos blocos afros de maracatu, no centro da cidade.

Wilson Grassi (Democrata)

No sábado, o candidato ficou em São Paulo (SP), onde concedeu entrevista aos canais SBT e SBT News.

Ele participou do debate pelos podcasts Kritikê e 3 Irmãos, além do canal My News.

Neste domingo, esteve em uma maratona em Salvador (BA).

Augusto Cury (Avante)

No sábado, o candidato fez uma caminhada no Pelourinho e na Feira do Empreendedor.

No domingo, esteve em Belo Horizonte na Feira Hippie e também em carreata a partir da Praça Israel Pinheiro, conhecida como a Praça do Papa, na capital mineira.

Em entrevista à imprensa, ele disse que as bets geram consequências graves à economia e à saúde mental dos brasileiros. Cury defendeu a extinção dessas apostas ou uma taxação maior.

Ele gravaria vídeos para a campanha e, na sequência, voltaria para São Paulo, segundo agenda.

Clariana Barão (DC)

A candidata participou de um debate no sábado transmitido pelos podcasts Kritikê e 3 Irmãos, além do canal My News.

Ela não teve compromissos oficiais de campanha neste domingo.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato esteve no Paraná neste final de semana e foi a um bloco de carnaval, o Vermelho, no sábado, em Curitiba. Além disso, participaria de debate na noite deste domingo, em Maringá, sobre soberania nacional e luta anti-imperialista.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato passou o sábado no Rio de Janeiro. Ele participou de carreata em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

Neste domingo, Flávio Bolsonaro esteve em Aracaju (SE) para uma carreata a partir da orla da Praia de Atalaia.

Ele afirmou que vai investir na produção de petróleo no Estado. “Essa riqueza que Deus deu também para o estado de Sergipe, nós vamos tirar lá do fundo do mar e trazer para o povo sergipano, porque essa riqueza é de vocês; são vocês que merecem o usufruto dela”, disse.

No discurso, ele voltou a defender pautas como a redução da maioridade penal, a carteira de motorista para menores de idade, a castração química para estupradores de mulheres e crianças, e a criação de programas de empreendedorismo.

Depois, Flávio Bolsonaro foi para Goiânia (GO), onde faria novo comício e carreata.

Hertz Dias (PSTU)

No sábado, o candidato esteve em São Paulo, onde participou de debate transmitido pelos podcasts Kritikê e 3 Irmãos, além do canal My News.

Neste domingo, ele participa do lançamento do livro Programa Revolucionário para o Brasil & Análise do Brasil Contemporâneo , na Asa Norte, em Brasília.

*A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.