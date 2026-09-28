Confira quem são os candidatos a governador do Paraná

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Oito candidatos concorrem ao governo do Paraná nas eleições deste ano. Um total de 8.609.026 eleitores estão aptos a votar.
Desse total, 53% são mulheres e 47% homens. Entre os 17,46% dos eleitores que declaram cor/raça, 32,57% são pardos, 60,54% são brancos e 5,04% são pretos, além de 1,08% amarelos e 0,41% indígenas.
O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.
O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.
Conheça os candidatos ao governo do Paraná. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.
Adriano Funileiro - Adriano Teixeira (PCO)
Doutor Alexandre Salomão - Alexandre Salomão (Mobiliza)
Luiz França - Luiz Felipe Martins França (Missão)
Requião Filho - Mauricio Thadeu de Mello e Silva (PDT)
Samuel de Mattos - Samuel de Mattos Figueiredo (PSTU)
Sandro Alex - Sandro Alex Cruz de Oliveira (PSD)
Sergio Moro - Sergio Fernando Moro (PL)
Sensação
Vento
Umidade