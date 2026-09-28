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Política

Confira quem são os candidatos a governador do Paraná

Estado tem 8,6 milhões de pessoas aptas a votar este ano

28/09/2026 07h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Oito candidatos concorrem ao governo do Paraná nas eleições deste ano. Um total de 8.609.026 eleitores estão aptos a votar.

Desse total, 53% são mulheres e 47% homens. Entre os 17,46% dos eleitores que declaram cor/raça, 32,57% são pardos, 60,54% são brancos e 5,04% são pretos, além de 1,08% amarelos e 0,41% indígenas.

O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Paraná. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Adriano Funileiro - Adriano Teixeira (PCO)

Doutor Alexandre Salomão - Alexandre Salomão (Mobiliza)

Luiz França - Luiz Felipe Martins França (Missão)

Requião Filho - Mauricio Thadeu de Mello e Silva (PDT)

Samuel de Mattos - Samuel de Mattos Figueiredo (PSTU)

Sandro Alex - Sandro Alex Cruz de Oliveira (PSD)

Sergio Moro - Sergio Fernando Moro (PL)

Tayná Miessa - Tayná Miessa Tsushida (UP)

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