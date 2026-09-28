Conheça os sete candidatos ao governo do Rio Grande do Sul

Sete candidatos concorrem ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. Um total de 8.526.233 eleitores estão aptos a votar, dos quais 53% são mulheres e 47% homens.

Entre os 16,09% dos eleitores que declaram cor/raça, 17,1% são pardos, 74,37% são brancos e 7,79% são pretos.

O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Cesar Pontes - Cesar Augusto Pontes Ferreira (PCO)

Gabriel Souza - Gabriel Vieira de Souza (MDB)

Juliana Brizola (PDT)

Marcelo Maranata - Marcelo Maranata Soares Reinaldo (PSDB)

Priscila Voigt - Priscila Voigt Severiano (UP)

Rejane de Oliveira - Rejane Silva de Oliveira (PSTU)

Zucco - Luciano Lorenzini Zucco (PL)