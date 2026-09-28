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Política

Santa Catarina tem oito candidatos a governador, veja quais são

Estado tem 5,7 milhões de pessoas aptas a votar este ano

28/09/2026 07h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Oito candidatos concorrem ao governo de Santa Catarina nas eleições deste ano. Um total de 5.725.753 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 52% são mulheres e 48% homens. Entre os 20,73% dos eleitores que declaram cor/raça, 22,59% são pardos, 71,27% são brancos e 5,37% são pretos.

O primeiro turno acontece no dia 4 de outubro , quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo de Santa Catarina. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Bruno Pedreiro do PCO - Brunno Andrade Dias (PCO)

Gelson Merísio - Gelson Luiz Merisio (PSB)

João Rodrigues (PSD)

Jorginho Mello - Jorginho dos Santos Mello (PL)

Laís Chaud - Laís Paganelli Chaud (UP)

Marcelo Brigadeiro - Marcelo Marcel Franco Jose da Silva (Missão)

Professor Marcus Sodré - Marcus Alexandre Sodré (PSTU)

Ralf Zimmer - Ralf Guimarães Zimmer Junior (PRD)

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