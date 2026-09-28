WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Fitness
Vento Sul
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Portela FM
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Meganet
Sala
Região Noroeste

Granizo e vendavais atingem cinco municípios da CREPDEC 5

Levantamento preliminar aponta 220 residências e 12 galpões danificados, com aproximadamente 930 pessoas afetadas; não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados

28/09/2026 08h55Atualizado há 2 dias
Por: Júlio Santos
Arte: Divulgação/CREPEDEC5
Arte: Divulgação/CREPEDEC5

Tempestades acompanhadas de granizo e fortes ventos provocaram danos em cinco municípios da área de atuação da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC) 5. Conforme relatório parcial atualizado às 7h35 desta segunda-feira, 28 de setembro, foram contabilizadas 220 residências e 12 galpões danificados, além de aproximadamente 930 pessoas afetadas.

A CREPDEC 5 é uma das coordenadorias regionais da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e atua no acompanhamento, levantamento e apoio às ações de proteção e defesa civil em uma área que reúne municípios das regiões Noroeste e das Missões. A estrutura regional auxilia as Defesas Civis municipais em situações de emergência, especialmente no levantamento de danos provocados por eventos climáticos e na organização das ações de atendimento à população.

Até o momento, os municípios atingidos são São Miguel das Missões, Eugênio de Castro, Vitória das Missões, Entre-Ijuís e Catuípe. Também foram registrados danos em lavouras e queda de árvore. Não há, no relatório, registro de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas.

Em São Miguel das Missões, o granizo acompanhado de fortes ventos atingiu principalmente a área rural. Uma residência e 12 galpões foram danificados, afetando aproximadamente 50 pessoas.

Em Eugênio de Castro, três residências tiveram danos nos telhados em razão do granizo. O levantamento aponta 12 pessoas afetadas. Também foram registrados danos em lavouras, enquanto a Prefeitura realizou a distribuição de lonas às famílias atingidas.

Em Vitória das Missões, o vendaval provocou o destelhamento de quatro residências e a queda de uma árvore. Cerca de 20 pessoas foram afetadas e receberam atendimento da Prefeitura.

Em Entre-Ijuís, aproximadamente 12 residências localizadas no interior do município foram danificadas pelo granizo, afetando cerca de 48 pessoas. As equipes municipais seguem prestando auxílio e atualizando o levantamento dos danos.

O maior número de ocorrências foi registrado em Catuípe, onde o levantamento preliminar aponta aproximadamente 200 residências danificadas pelo granizo. Cerca de 800 pessoas foram afetadas. A Defesa Civil Municipal permanece acompanhando a situação.

Os números são preliminares e podem sofrer alterações conforme as equipes municipais avancem na vistoria das áreas atingidas. A Defesa Civil permanece mobilizada para atualizar o levantamento dos danos e prestar atendimento às famílias afetadas.

Folha Popular: Com informações da Defesa Civil.

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Imagem: Divulgação Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Imagem: IA/FP Região Celeiro terá chuva e risco de temporais até terça-feira
Imagem: Ilustrativa (IA)/FP Tempestades e elevação do Rio Uruguai atingem nove municípios da região
Região NoroesteRegião Noroeste - RS Região Noroeste do RS
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
19°
Tempo nublado Máxima: 28° - Mínima: 19°
19°

Sensação

0.47 km/h

Vento

92%

Umidade

Agro Niederle
Folha Popular
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Fitness
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
Portela FM
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Sala
Tarzan
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Derrubadas - RS
Derrubadas avança na construção de duas quadras de areia com recursos próprios
Sicoob
Unimed
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Mecânica Jaime
Vento Sul
F&J Santos
Portela FM
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 3 horas Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
Há 4 horas Prazo para empresas optarem por Simples é prorrogado para outubro
Há 5 horas Número de transações com Pix caem 10% após proibição de bets
Há 5 horas TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa
Há 6 horas Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Portela FM
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Unimed
Sala
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Vento Sul
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 6 dias Grupo Reação Democrática reúne lideranças para discutir eleições de 2026
3
Há 5 dias Seminário regional reúne produtores para discutir cadeia produtiva da tilápia em Tenente Portela
4
Há 6 dias Lei institui atendimento a vítimas de violência física e sexual
5
Há 1 dia Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
Lazzaretti
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sala
Portela FM
Unimed
Tarzan
Vento Sul
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Fitness
Portela FM
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Ponto Grill
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Vento Sul
APPATA
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados