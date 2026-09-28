Granizo e vendavais atingem cinco municípios da CREPDEC 5

Tempestades acompanhadas de granizo e fortes ventos provocaram danos em cinco municípios da área de atuação da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC) 5. Conforme relatório parcial atualizado às 7h35 desta segunda-feira, 28 de setembro, foram contabilizadas 220 residências e 12 galpões danificados, além de aproximadamente 930 pessoas afetadas.

A CREPDEC 5 é uma das coordenadorias regionais da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e atua no acompanhamento, levantamento e apoio às ações de proteção e defesa civil em uma área que reúne municípios das regiões Noroeste e das Missões. A estrutura regional auxilia as Defesas Civis municipais em situações de emergência, especialmente no levantamento de danos provocados por eventos climáticos e na organização das ações de atendimento à população.

Até o momento, os municípios atingidos são São Miguel das Missões, Eugênio de Castro, Vitória das Missões, Entre-Ijuís e Catuípe. Também foram registrados danos em lavouras e queda de árvore. Não há, no relatório, registro de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas.

Em São Miguel das Missões, o granizo acompanhado de fortes ventos atingiu principalmente a área rural. Uma residência e 12 galpões foram danificados, afetando aproximadamente 50 pessoas.

Em Eugênio de Castro, três residências tiveram danos nos telhados em razão do granizo. O levantamento aponta 12 pessoas afetadas. Também foram registrados danos em lavouras, enquanto a Prefeitura realizou a distribuição de lonas às famílias atingidas.

Em Vitória das Missões, o vendaval provocou o destelhamento de quatro residências e a queda de uma árvore. Cerca de 20 pessoas foram afetadas e receberam atendimento da Prefeitura.

Em Entre-Ijuís, aproximadamente 12 residências localizadas no interior do município foram danificadas pelo granizo, afetando cerca de 48 pessoas. As equipes municipais seguem prestando auxílio e atualizando o levantamento dos danos.

O maior número de ocorrências foi registrado em Catuípe, onde o levantamento preliminar aponta aproximadamente 200 residências danificadas pelo granizo. Cerca de 800 pessoas foram afetadas. A Defesa Civil Municipal permanece acompanhando a situação.

Os números são preliminares e podem sofrer alterações conforme as equipes municipais avancem na vistoria das áreas atingidas. A Defesa Civil permanece mobilizada para atualizar o levantamento dos danos e prestar atendimento às famílias afetadas.

Folha Popular: Com informações da Defesa Civil.