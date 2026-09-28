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Região Celeiro

Região Celeiro terá chuva e risco de temporais até terça-feira

Tenente Portela, Miraguaí, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Derrubadas devem registrar instabilidade antes da mudança no tempo a partir de quarta-feira

28/09/2026 13h10
Por: Júlio Santos
Imagem: IA/FP
Imagem: IA/FP

Tenente Portela e outros municípios da Região Celeiro devem ter dois dias de instabilidade, com previsão de chuva, trovoadas e possibilidade de temporais entre esta segunda-feira (28) e terça-feira (29). A partir de quarta-feira (30), a tendência é de mudança nas condições do tempo, com redução da instabilidade e queda nas temperaturas.

Em Tenente Portela, a previsão indica chuva e possibilidade de trovoadas nesta segunda-feira, com temperaturas ainda elevadas. Na terça-feira, a instabilidade deve continuar, antes da mudança prevista para quarta-feira, quando as temperaturas tendem a cair.

Em Miraguaí, o cenário é semelhante, com possibilidade de chuva e períodos de instabilidade entre segunda e terça-feira. A passagem do sistema deve provocar mudança nas condições meteorológicas a partir de quarta-feira.

Em Barra do Guarita, a previsão aponta chuva fraca nesta segunda e terça-feira, com temperaturas ainda elevadas, enquanto a quarta-feira deve apresentar temperaturas mais baixas.

Vista Gaúcha também deve registrar aumento da nebulosidade e ocorrência de chuva nos próximos dias. A previsão indica queda das temperaturas na quarta-feira, após máximas mais elevadas no início da semana.

Em Derrubadas, a previsão aponta possibilidade de chuva passageira nesta segunda e terça-feira, com temperaturas entre aproximadamente 18°C e 27°C na segunda e entre 20°C e 26°C na terça-feira.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul mantém a atenção para a metade Norte do Estado. Nesta segunda-feira, há previsão de tempestades severas em áreas do Norte, Noroeste, Missões e outras regiões, com possibilidade de chuva intensa, granizo e rajadas fortes de vento. Na terça-feira, a condição para temporais e chuva intensa permanece em grande parte da metade Norte.

Os acumulados previstos entre domingo (27) e terça-feira (29) podem variar entre 100 e 200 milímetros em diferentes áreas do Estado, com volumes superiores pontualmente em algumas regiões.

A partir de quarta-feira, a tendência é de enfraquecimento da instabilidade e avanço de ar mais frio. Na região, a mudança deve ser acompanhada por redução das temperaturas e condições mais firmes nos dias seguintes.

Folha Popular: Com informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul e de serviços de previsão meteorológica.

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