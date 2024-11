Situação da EBC será tema de debate no Conselho de Comunicação Social

O Conselho de Comunicação Social (CCS) fará uma audiência pública na segunda-feira (4) para discutir a situação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A decisão de promover o debate foi tomada durante reunião no mês passado, quando alguns integrantes do conselho apontaram problemas na empresa e solicitaram a audiência. O debate será realizado durante a reunião ordinária do conselho, que está marcada para as 14h.

Na reunião de outubro, conselheiros afirmaram que há uma crise na EBC. Edwilson da Silva, representante da categoria dos radialistas, alertou para a falta de investimentos do governo na estatal. Já a conselheira Maria José Braga, que representa os jornalistas, citou demandas trabalhistas de funcionários da empresa.

A audiência terá como convidados a diretora-geral da EBC, Maíra Bittencourt, e o representante dos empregados no Conselho Administrativo da EBC, Thiago Interaminense.

Pauta

Antes do debate, os integrantes do conselho devem discutir a redação final do anteprojeto para modificação da Lei 8.389, de 1991 , que instituiu o Conselho de Comunicação Social. Também está na pauta o relatório da proposta de reformulação do regimento interno do conselho.

Após a audiência sobre a EBC, está prevista a discussão do relatório de "andamento das comissões temáticas".