Acidente deixa jovem ferida após veículo capotar na ERS-330

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 6h desta sexta-feira, 2 de outubro, na ERS-330, no trecho entre Tenente Portela e Derrubadas. A ocorrência aconteceu entre as localidades de Cedro Marcado e Pinhalzinho.

Conforme as informações iniciais, um veículo saiu da pista e capotou enquanto seguia no sentido Tenente Portela–Derrubadas. A condutora era a única ocupante do automóvel.

A jovem foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. Segundo as primeiras informações, ela sofreu ferimentos leves e estava bem no momento do atendimento.

O acidente mobilizou a equipe de socorro durante as primeiras horas da manhã. As circunstâncias que levaram à saída de pista ainda não foram esclarecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Folha Popular: Com informações das redes sociais