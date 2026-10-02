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Rio Uruguai recua e travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga é retomada

Após chegar a 8,18 metros na quinta-feira, nível estava em 7,35 metros às 8h desta sexta

02/10/2026 10h04
Por: Júlio Santos
Fotos: Reprodução
Fotos: Reprodução

O nível do Rio Uruguai apresentou redução na manhã desta sexta-feira, 2 de outubro, em Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Após atingir 8,18 metros na tarde de quinta-feira, o rio passou a baixar durante a noite. Às 8h desta sexta, a medição apontava 7,35 metros, com redução de aproximadamente oito centímetros em relação à hora anterior.

A elevação registrada na quinta-feira foi provocada pelo aumento da vazão decorrente das chuvas nas áreas mais altas da bacia hidrográfica. Durante aquele dia, o nível subiu de 7,38 metros, às 8h, para 8,18 metros, às 17h, representando elevação de 80 centímetros em nove horas. A água chegou a atingir a pista em um ponto da estrada Beira Rio, no entroncamento com o Arroio Jaboticaba.

Travessia é retomada

A redução do nível permitiu a retomada da travessia entre Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e Itapiranga, em Santa Catarina. A operação da Barca Aliança havia sido interrompida na noite de quinta-feira devido à elevação do rio e voltou a funcionar normalmente na manhã desta sexta-feira, a partir das 7h.

O monitoramento realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Itapiranga registrou a queda do nível durante as primeiras horas da manhã. A situação permanece sujeita a alterações de acordo com o comportamento do rio e as condições de segurança para a navegação.

Situação em outros pontos

A elevação registrada na quinta-feira também havia provocado a suspensão da travessia entre Mondaí, em Santa Catarina, e Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. O serviço estava interrompido desde a tarde de quarta-feira em razão das condições do Rio Uruguai.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros seguem acompanhando o comportamento do rio, principalmente nos pontos onde a elevação das águas já provocou impactos na circulação e nas travessias.

Folha Popular: Com informações da Defesa Civil de Itapiranga.

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