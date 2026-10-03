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Óleo de cozinha usado pode gerar recursos para entidades de Tenente Portela

Prefeitura avalia modelo de coleta que prevê destinação do material à Be8 e repasse dos valores à Apae e à Liga Feminina de Combate ao Câncer

03/10/2026 09h18
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/Ascom
Foto: Divulgação/Ascom

Transformar o óleo de cozinha usado em uma fonte de recursos para entidades locais é uma das propostas que estão sendo avaliadas pela Administração Municipal de Tenente Portela. A iniciativa prevê a organização de um sistema de coleta do resíduo e sua posterior comercialização para a Be8 S.A., empresa de energias renováveis com sede em Passo Fundo.

A proposta foi discutida nesta quinta-feira (1º), durante reunião realizada no Centro Cultural, com a participação do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, representantes das redes municipal e estadual de ensino, agentes comunitários de saúde e secretários municipais.

Durante o encontro, representantes da Be8 apresentaram informações sobre o aproveitamento do óleo de cozinha usado e as possibilidades para estruturar o recolhimento no município.

Pelo modelo em análise, os valores obtidos com a comercialização do material seriam destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tenente Portela.

A Apae já realiza uma ação de coleta de óleo usado no município. A intenção da Administração Municipal é avaliar formas de ampliar essa iniciativa e envolver outros pontos de coleta, incluindo escolas, estabelecimentos comerciais, empresas que trabalham com frituras e a própria comunidade.

Estrutura ainda será definida

Segundo o vice-prefeito Claudenir Scherer, uma das alternativas estudadas é disponibilizar recipientes específicos para o recebimento do óleo em diferentes locais. Depois de recolhido, o material seria levado para um ponto central no Parque de Máquinas, onde permaneceria armazenado até a retirada pela Be8.

Ainda não foram definidos quais estabelecimentos e instituições receberão os recipientes, nem os procedimentos que deverão ser seguidos pela população para a entrega do material.

A Administração Municipal também pretende realizar novos encontros com entidades e organizações locais para avançar na elaboração do programa.

Além da possibilidade de arrecadação para as duas entidades, a proposta tem como objetivo oferecer uma alternativa ao descarte do óleo em pias, ralos ou diretamente no solo. A destinação adequada do resíduo pode contribuir para reduzir impactos sobre a água e o meio ambiente.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.

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