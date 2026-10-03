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Temporais ganham força neste sábado e colocam a Região Celeiro em alerta para granizo e ventos acima de 90 km/h

Aviso meteorológico aponta risco de tempestades em diversas regiões do Rio Grande do Sul, enquanto rios seguem sob atenção devido às chuvas dos últimos dias

03/10/2026 09h27
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/SECOMRS
Foto: Divulgação/SECOMRS

O Rio Grande do Sul tem previsão de temporais neste sábado (3), principalmente entre a tarde e a noite. Conforme o Centro de Monitoramento, há possibilidade de granizo, inclusive de tamanho grande, e rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h em diferentes áreas do Estado.

O cenário consta no Aviso Hidrometeorológico 19, que também mantém a atenção para os efeitos hidrológicos provocados pelas chuvas registradas na última semana e pelos novos volumes previstos para este sábado.

As áreas com maior possibilidade de tempestades abrangem o Oeste, Campanha, Centro, Missões, Noroeste, Norte, Vales, Serra, Costa Doce e parte da Região Metropolitana, especialmente nas áreas indicadas em laranja no mapa de risco.

Os volumes de chuva previstos ficam entre 20 e 50 milímetros por dia, podendo chegar pontualmente a 90 milímetros nas regiões das Missões, Centro, Vales e Costa Doce.

Rios permanecem sob atenção

Além da previsão de temporais, o monitoramento hidrológico segue indicando riscos relacionados à elevação dos níveis dos rios. A situação varia entre condições de normalidade e níveis próximos ou acima dos limiares de inundação, dependendo da bacia.

No Baixo Jacuí, permanece a propagação das cheias no trecho entre Cachoeira do Sul e o Delta do Jacuí. Já o rio Uruguai apresenta previsão de elevação, com possibilidade de atingir o limiar de inundação entre Tiradentes do Sul e São Borja.

Também são esperadas elevações nos rios Ibirapuitã, em Alegrete, e Ibicuí, em Manoel Viana. Nesses pontos, podem ser alcançadas cotas de atenção e alerta.

Diante das condições previstas, o mapa hidrológico estabelece diferentes níveis de risco, classificados como Atenção, Alerta e Inundação. Entre os possíveis impactos estão alagamentos, cheias de arroios e pequenos rios e eventuais extravasamentos.

Folha Popular: Com informações da Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Secom RS).

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