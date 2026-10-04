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Senado Federal

Acre elege Marcio Bittar e Mara Rocha para o Senado

Os eleitores do Acre elegeram para o Senado Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos). Com 99,07% dos votos apurados, Bittar tinha 221.494 v...

04/10/2026 21h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Arquivo pessoal
- Foto: Arquivo pessoal

selo_eleicoes_claro.jpg Os eleitores do Acre elegeram para o Senado Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos). Com 99,07% dos votos apurados, Bittar tinha 221.494 votos, enquanto Mara contabilizava 155.494 votos.

Os mandatos de ambos — com duração de oito anos — começam em 1º de fevereiro de 2027 e terminam em 31 de janeiro de 2035.

Marcio Bittar

Aos 63 anos, Marcio Bittar foi reeleito para o Senado. Agropecuarista, nasceu em Franca (SP) e iniciou sua carreira política em 1981 como secretário-geral da Juventude do MDB. Foi eleito deputado estadual em 1994 e deputado federal em 1998 e em 2010. Em 2018, foi eleito pela primeira vez ao Senado. Durante seu primeiro mandato como senador, defendeu temas como: controle de gastos, ajuste fiscal e redução do tamanho do Estado; desenvolvimento econômico do Acre com foco em infraestrutura, agronegócio e iniciativa privada; além da defesa da propriedade e do uso produtivo da terra e da floresta.

O primeiro suplente de Marcio Bittar é Jebert Nascimento (PL); o segundo suplente é Livio Veras (PP).

Mara Rocha

Natural de Rio Branco, a jornalista, empresária e ex-deputada Mara Rocha se torna senadora pela primeira vez aos 53 anos. Mara chegou a trabalhar por cerca de 26 anos na área de comunicação. Ela exerceu o mandato de deputada federal entre 2019 e 2023. Entre suas principais bandeiras na Câmara estão a defesa de mais infraestrutura e integração para comunidades isoladas; o desenvolvimento regional e ampliação das áreas de livre comércio; e matérias relacionadas a produção rural, regularização fundiária e revisão de regras ambientais.

O primeiro suplente de Mara Rocha é o pastor Raimundo Moreira; o segundo suplente é o empresário Francisco Moreira. Os dois são filiados ao Republicanos.

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