Uma caminhonete perdeu uma das rodas dianteiras no início da tarde desta quarta-feira, 18, enquanto transitava pela rótula localizada no cruzamento da Rua Tapuias com a Avenida Luiz Carlos Prestes, na região central de Tenente Portela. O desprendimento da roda fez com que o veículo permanecesse na via, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

A ocorrência mobilizou a Brigada Militar, que esteve no trecho para orientar o trânsito e auxiliar na organização do fluxo de veículos. Durante o atendimento, foram colocados cones para sinalizar a área e alertar os condutores sobre a presença da caminhonete na pista.

A sinalização foi necessária para evitar possíveis situações de risco e permitir que os demais veículos circulassem com atenção pelo cruzamento. Por se tratar de uma rótula em uma área de movimentação no Centro do município, a presença do veículo exigiu cuidados dos motoristas que transitavam pelo trecho.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que provocaram o desprendimento da roda dianteira. Também não há informações sobre pessoas feridas em decorrência da ocorrência.

Folha Popular: Com informações do Jornal Província.