Eleições 2026: Flávio lidera no RS e Estado define 31 deputados federais e 55 estaduais

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 definiu a nova representação do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Com 100% das urnas apuradas, o eleitorado gaúcho também definiu os resultados para presidente, governador e senador. A totalização oficial dos votos é divulgada pela Justiça Eleitoral por meio do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na eleição para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no Rio Grande do Sul, com 3.573.783 votos, equivalentes a 55,64% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 2.294.759 votos, ou 35,73%. Na sequência apareceram Escritor Augusto Cury (Avante), com 3,04%, e Renan Santos (Missão), com 2,61%. Com o resultado nacional, Flávio Bolsonaro e Lula avançaram para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.

No Rio Grande do Sul, a eleição para governador foi definida ainda no primeiro turno. Luciano Zucco (PL) recebeu 3.516.048 votos, correspondentes a 58,05% dos votos válidos, sendo eleito para o Governo do Estado. Juliana Brizola (PDT) ficou em segundo, com 31,65%, enquanto Gabriel Souza (MDB) obteve 8,43%

Para o Senado, os dois mais votados foram Sanderson (PL), com 3.453.316 votos, e Marcel van Hattem (Novo), com 3.449.053 votos.

Manuela D’Ávila (PSOL): 1.957.697 votos, 17,07%

Pimenta (PT): 1.870.301 votos, 16,31%

Rigotto (MDB): 420.722 votos, 3,67%

Frederico Antunes (PSD): 223.643 votos, 1,95%

Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 26.844 votos, 0,23%

Milton Cardoso (PSDB): 25.937 votos, 0,23%

Renato Jaguarão (Cidadania): 16.428 votos, 0,14%

Tania Peres (UP): 12.192 votos, 0,11%

Luciano do MLB (UP): 5.658 votos, 0,05%

Regis Ethur (PSTU): 3.991 votos, 0,03%

Ric Jones (PCO): 2.310 votos, 0,02%

Deputados federais eleitos

O Rio Grande do Sul elegeu 31 deputados federais. A votação individual ficou assim:

Maurício Marcon (PL) – 379.834 votos Fernanda Melchionna (PSOL) – 280.262 Giovani Cherini (PL) – 234.171 Rony Gabriel (Podemos) – 223.643 Alceu Moreira (MDB) – 217.208 Maria do Rosario (PT) – 173.788 Afonso Hamm (PP) – 152.762 Any Ortiz (PP) – 151.433 Pedro Westphalen (PP) – 128.095 Covatti Filho (PP) – 123.360 Osmar Terra (PL) – 116.647 Daiana Santos (PCdoB) – 114.315 Bohn Gass (PT) – 111.196 Danrlei (PSD) – 105.079 Marcelo Moraes (PL) – 103.292 Denise Pessôa (PT) – 100.893 Lucas Redecker (PSD) – 99.817 Marcon (PT) – 99.566 Jessé Sangalli (PL) – 94.625 Gustavo Victorino (Republicanos) – 94.428 Valdeci Oliveira (PT) – 93.419 Diogo Siqueira (PL) – 93.067 Felipe Camozzato (Novo) – 85.167 Pompeo de Mattos (PDT) – 83.934 Carlos Gomes (Republicanos) – 82.245 Juvir Costella (MDB) – 77.933 Bibo Nunes (PL) – 74.207 Perondi (PL) – 73.974 Busato (União) – 60.127 Sergio Zambiasi (Podemos) – 44.929 Vilmar Zanchin (MDB) – 40.406

Maurício Marcon foi o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados no Estado, com 379.834 votos. Os dados finais apontam 6.081.271 votos válidos para deputado federal no Rio Grande do Sul.

Deputados estaduais eleitos

Para a Assembleia Legislativa, foram eleitos 55 parlamentares. A relação, com a votação obtida por cada um, é:

Adri Cherini (PL) – 129.492 votos Delegado Zucco (Republicanos) – 128.599 Luciana Genro (PSOL) – 127.601 Professor Cláudio Branchieri (PL) – 123.437 Comandante Nádia (PL) – 111.341 Guilherme Pasin (PP) – 99.470 Matheus Gomes (PSOL) – 98.813 Leonel Radde (PT) – 93.787 Joel Wilhelm (PP) – 88.572 Paparico Bacchi (PL) – 71.922 Roberto Lucchese (MDB) – 71.720 Adão Pretto (PT) – 68.042 Luciano Silveira (MDB) – 64.235 Beto Fantinel (MDB) – 61.177 Dirceu Franciscon (União) – 60.456 Marcus Vinícius (PP) – 59.574 Pepe Vargas (PT) – 58.532 Kelly Moraes (PL) – 56.436 Scalco (PL) – 55.570 Delegada Nadine (PSD) – 55.223 Ramiro Rosário (Novo) – 54.903 Natasha (PT) – 54.027 Sergio Peres (Republicanos) – 52.879 Gio Krug (PSD) – 49.844 Jeferson Fernandes (PT) – 49.047 Halley (PT) – 47.138 Rafael Braga (MDB) – 46.718 Ronize Damassini (PP) – 46.061 Luís Fernando Pires (PP) – 45.172 Delegada Ana Tarouco (PSD) – 44.474 Nicole Weber Covatti (PP) – 43.239 Dimas Costa (PSD) – 42.677 Karen Santos (PSOL) – 40.998 Salmo (PP) – 40.703 Cláudio Tatsch (PL) – 40.652 Humberto Matos (PCdoB) – 40.122 Eduardo Loureiro (PDT) – 39.890 Ronaldo Santini (Podemos) – 39.373 Bruna Molz (Podemos) – 38.772 Zé Nunes (PT) – 38.726 Capitão Martim (Republicanos) – 37.589 Sofia Cavedon (PT) – 37.165 Edivilson Brum (MDB) – 36.864 Marcelo Arruda (PSD) – 36.804 Miguel Rossetto (PT) – 35.913 Elizandro Sabino (Republicanos) – 35.727 Vanice de Matos (PL) – 35.428 Daiane Mello (PL) – 32.158 Diego Picucha (PDT) – 32.004 Tiago Cadó (PDT) – 31.162 Gilmar Sossella (PDT) – 29.432 Junior Fox (PL) – 26.463 Adriana Lara (PL) – 26.129 Ali Klemt (PL) – 24.733 Moisés Barboza (PSDB) – 21.615

Adri Cherini foi o candidato mais votado para a Assembleia Legislativa, com 129.492 votos, seguido por Delegado Zucco, com 128.599, e Luciana Genro, com 127.601. O total de votos válidos para deputado estadual chegou a 6.106.995.

Eleição no Rio Grande do Sul

Com a conclusão da apuração, o Rio Grande do Sul terá nova composição na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa a partir da próxima legislatura. A votação proporcional para deputado federal e estadual considera os votos recebidos pelos partidos e federações para a distribuição das cadeiras, além da votação individual dos candidatos.

Os resultados apresentados correspondem à apuração final das Eleições 2026 no Estado, com 100% das urnas apuradas, conforme os dados divulgados pela Justiça Eleitoral.

Folha Popular: Informação com base nos resultados divulgados pela Justiça Eleitoral.