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Eleições 2026: Flávio lidera no RS e Estado define 31 deputados federais e 55 estaduais

Primeiro turno também confirmou a eleição de Zucco para o governo gaúcho; segundo turno presidencial será disputado entre Flávio Bolsonaro e Lula

05/10/2026 09h06Atualizado há 2 dias
Por: Júlio Santos
Imagem: IA/FP
Imagem: IA/FP

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 definiu a nova representação do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Com 100% das urnas apuradas, o eleitorado gaúcho também definiu os resultados para presidente, governador e senador. A totalização oficial dos votos é divulgada pela Justiça Eleitoral por meio do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Na eleição para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no Rio Grande do Sul, com 3.573.783 votos, equivalentes a 55,64% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 2.294.759 votos, ou 35,73%. Na sequência apareceram Escritor Augusto Cury (Avante), com 3,04%, e Renan Santos (Missão), com 2,61%. Com o resultado nacional, Flávio Bolsonaro e Lula avançaram para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro. 

No Rio Grande do Sul, a eleição para governador foi definida ainda no primeiro turno. Luciano Zucco (PL) recebeu 3.516.048 votos, correspondentes a 58,05% dos votos válidos, sendo eleito para o Governo do Estado. Juliana Brizola (PDT) ficou em segundo, com 31,65%, enquanto Gabriel Souza (MDB) obteve 8,43%

Para o Senado, os dois mais votados foram Sanderson (PL), com 3.453.316 votos, e Marcel van Hattem (Novo), com 3.449.053 votos. 

  • Manuela D’Ávila (PSOL): 1.957.697 votos, 17,07%
  • Pimenta (PT): 1.870.301 votos, 16,31%
  • Rigotto (MDB): 420.722 votos, 3,67%
  • Frederico Antunes (PSD): 223.643 votos, 1,95%
  • Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 26.844 votos, 0,23%
  • Milton Cardoso (PSDB): 25.937 votos, 0,23%
  • Renato Jaguarão (Cidadania): 16.428 votos, 0,14%
  • Tania Peres (UP): 12.192 votos, 0,11%
  • Luciano do MLB (UP): 5.658 votos, 0,05%
  • Regis Ethur (PSTU): 3.991 votos, 0,03%
  • Ric Jones (PCO): 2.310 votos, 0,02%

Deputados federais eleitos

O Rio Grande do Sul elegeu 31 deputados federais. A votação individual ficou assim:

  1. Maurício Marcon (PL) – 379.834 votos
  2. Fernanda Melchionna (PSOL) – 280.262
  3. Giovani Cherini (PL) – 234.171
  4. Rony Gabriel (Podemos) – 223.643
  5. Alceu Moreira (MDB) – 217.208
  6. Maria do Rosario (PT) – 173.788
  7. Afonso Hamm (PP) – 152.762
  8. Any Ortiz (PP) – 151.433
  9. Pedro Westphalen (PP) – 128.095
  10. Covatti Filho (PP) – 123.360
  11. Osmar Terra (PL) – 116.647
  12. Daiana Santos (PCdoB) – 114.315
  13. Bohn Gass (PT) – 111.196
  14. Danrlei (PSD) – 105.079
  15. Marcelo Moraes (PL) – 103.292
  16. Denise Pessôa (PT) – 100.893
  17. Lucas Redecker (PSD) – 99.817
  18. Marcon (PT) – 99.566
  19. Jessé Sangalli (PL) – 94.625
  20. Gustavo Victorino (Republicanos) – 94.428
  21. Valdeci Oliveira (PT) – 93.419
  22. Diogo Siqueira (PL) – 93.067
  23. Felipe Camozzato (Novo) – 85.167
  24. Pompeo de Mattos (PDT) – 83.934
  25. Carlos Gomes (Republicanos) – 82.245
  26. Juvir Costella (MDB) – 77.933
  27. Bibo Nunes (PL) – 74.207
  28. Perondi (PL) – 73.974
  29. Busato (União) – 60.127
  30. Sergio Zambiasi (Podemos) – 44.929
  31. Vilmar Zanchin (MDB) – 40.406

Maurício Marcon foi o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados no Estado, com 379.834 votos. Os dados finais apontam 6.081.271 votos válidos para deputado federal no Rio Grande do Sul. 

Deputados estaduais eleitos

Para a Assembleia Legislativa, foram eleitos 55 parlamentares. A relação, com a votação obtida por cada um, é:

  1. Adri Cherini (PL) – 129.492 votos
  2. Delegado Zucco (Republicanos) – 128.599
  3. Luciana Genro (PSOL) – 127.601
  4. Professor Cláudio Branchieri (PL) – 123.437
  5. Comandante Nádia (PL) – 111.341
  6. Guilherme Pasin (PP) – 99.470
  7. Matheus Gomes (PSOL) – 98.813
  8. Leonel Radde (PT) – 93.787
  9. Joel Wilhelm (PP) – 88.572
  10. Paparico Bacchi (PL) – 71.922
  11. Roberto Lucchese (MDB) – 71.720
  12. Adão Pretto (PT) – 68.042
  13. Luciano Silveira (MDB) – 64.235
  14. Beto Fantinel (MDB) – 61.177
  15. Dirceu Franciscon (União) – 60.456
  16. Marcus Vinícius (PP) – 59.574
  17. Pepe Vargas (PT) – 58.532
  18. Kelly Moraes (PL) – 56.436
  19. Scalco (PL) – 55.570
  20. Delegada Nadine (PSD) – 55.223
  21. Ramiro Rosário (Novo) – 54.903
  22. Natasha (PT) – 54.027
  23. Sergio Peres (Republicanos) – 52.879
  24. Gio Krug (PSD) – 49.844
  25. Jeferson Fernandes (PT) – 49.047
  26. Halley (PT) – 47.138
  27. Rafael Braga (MDB) – 46.718
  28. Ronize Damassini (PP) – 46.061
  29. Luís Fernando Pires (PP) – 45.172
  30. Delegada Ana Tarouco (PSD) – 44.474
  31. Nicole Weber Covatti (PP) – 43.239
  32. Dimas Costa (PSD) – 42.677
  33. Karen Santos (PSOL) – 40.998
  34. Salmo (PP) – 40.703
  35. Cláudio Tatsch (PL) – 40.652
  36. Humberto Matos (PCdoB) – 40.122
  37. Eduardo Loureiro (PDT) – 39.890
  38. Ronaldo Santini (Podemos) – 39.373
  39. Bruna Molz (Podemos) – 38.772
  40. Zé Nunes (PT) – 38.726
  41. Capitão Martim (Republicanos) – 37.589
  42. Sofia Cavedon (PT) – 37.165
  43. Edivilson Brum (MDB) – 36.864
  44. Marcelo Arruda (PSD) – 36.804
  45. Miguel Rossetto (PT) – 35.913
  46. Elizandro Sabino (Republicanos) – 35.727
  47. Vanice de Matos (PL) – 35.428
  48. Daiane Mello (PL) – 32.158
  49. Diego Picucha (PDT) – 32.004
  50. Tiago Cadó (PDT) – 31.162
  51. Gilmar Sossella (PDT) – 29.432
  52. Junior Fox (PL) – 26.463
  53. Adriana Lara (PL) – 26.129
  54. Ali Klemt (PL) – 24.733
  55. Moisés Barboza (PSDB) – 21.615

Adri Cherini foi o candidato mais votado para a Assembleia Legislativa, com 129.492 votos, seguido por Delegado Zucco, com 128.599, e Luciana Genro, com 127.601. O total de votos válidos para deputado estadual chegou a 6.106.995. 

Eleição no Rio Grande do Sul

Com a conclusão da apuração, o Rio Grande do Sul terá nova composição na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa a partir da próxima legislatura. A votação proporcional para deputado federal e estadual considera os votos recebidos pelos partidos e federações para a distribuição das cadeiras, além da votação individual dos candidatos. 

Os resultados apresentados correspondem à apuração final das Eleições 2026 no Estado, com 100% das urnas apuradas, conforme os dados divulgados pela Justiça Eleitoral. 

Folha Popular: Informação com base nos resultados divulgados pela Justiça Eleitoral.

 

 

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