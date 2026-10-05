Eleições 2026: Flávio lidera no RS e Estado define 31 deputados federais e 55 estaduais

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 definiu a nova representação do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa. Com 100% das urnas apuradas, o eleitorado gaúcho também definiu os resultados para presidente, governador e senador. A totalização oficial dos votos é divulgada pela Justiça Eleitoral por meio do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Na eleição para presidente, Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no Rio Grande do Sul, com 3.573.783 votos, equivalentes a 55,64% dos votos válidos. Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 2.294.759 votos, ou 35,73%. Na sequência apareceram Escritor Augusto Cury (Avante), com 3,04%, e Renan Santos (Missão), com 2,61%. Com o resultado nacional, Flávio Bolsonaro e Lula avançaram para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.
No Rio Grande do Sul, a eleição para governador foi definida ainda no primeiro turno. Luciano Zucco (PL) recebeu 3.516.048 votos, correspondentes a 58,05% dos votos válidos, sendo eleito para o Governo do Estado. Juliana Brizola (PDT) ficou em segundo, com 31,65%, enquanto Gabriel Souza (MDB) obteve 8,43%
Para o Senado, os dois mais votados foram Sanderson (PL), com 3.453.316 votos, e Marcel van Hattem (Novo), com 3.449.053 votos.
- Manuela D’Ávila (PSOL): 1.957.697 votos, 17,07%
- Pimenta (PT): 1.870.301 votos, 16,31%
- Rigotto (MDB): 420.722 votos, 3,67%
- Frederico Antunes (PSD): 223.643 votos, 1,95%
- Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 26.844 votos, 0,23%
- Milton Cardoso (PSDB): 25.937 votos, 0,23%
- Renato Jaguarão (Cidadania): 16.428 votos, 0,14%
- Tania Peres (UP): 12.192 votos, 0,11%
- Luciano do MLB (UP): 5.658 votos, 0,05%
- Regis Ethur (PSTU): 3.991 votos, 0,03%
- Ric Jones (PCO): 2.310 votos, 0,02%
Deputados federais eleitos
O Rio Grande do Sul elegeu 31 deputados federais. A votação individual ficou assim:
- Maurício Marcon (PL) – 379.834 votos
- Fernanda Melchionna (PSOL) – 280.262
- Giovani Cherini (PL) – 234.171
- Rony Gabriel (Podemos) – 223.643
- Alceu Moreira (MDB) – 217.208
- Maria do Rosario (PT) – 173.788
- Afonso Hamm (PP) – 152.762
- Any Ortiz (PP) – 151.433
- Pedro Westphalen (PP) – 128.095
- Covatti Filho (PP) – 123.360
- Osmar Terra (PL) – 116.647
- Daiana Santos (PCdoB) – 114.315
- Bohn Gass (PT) – 111.196
- Danrlei (PSD) – 105.079
- Marcelo Moraes (PL) – 103.292
- Denise Pessôa (PT) – 100.893
- Lucas Redecker (PSD) – 99.817
- Marcon (PT) – 99.566
- Jessé Sangalli (PL) – 94.625
- Gustavo Victorino (Republicanos) – 94.428
- Valdeci Oliveira (PT) – 93.419
- Diogo Siqueira (PL) – 93.067
- Felipe Camozzato (Novo) – 85.167
- Pompeo de Mattos (PDT) – 83.934
- Carlos Gomes (Republicanos) – 82.245
- Juvir Costella (MDB) – 77.933
- Bibo Nunes (PL) – 74.207
- Perondi (PL) – 73.974
- Busato (União) – 60.127
- Sergio Zambiasi (Podemos) – 44.929
- Vilmar Zanchin (MDB) – 40.406
Maurício Marcon foi o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados no Estado, com 379.834 votos. Os dados finais apontam 6.081.271 votos válidos para deputado federal no Rio Grande do Sul.
Deputados estaduais eleitos
Para a Assembleia Legislativa, foram eleitos 55 parlamentares. A relação, com a votação obtida por cada um, é:
- Adri Cherini (PL) – 129.492 votos
- Delegado Zucco (Republicanos) – 128.599
- Luciana Genro (PSOL) – 127.601
- Professor Cláudio Branchieri (PL) – 123.437
- Comandante Nádia (PL) – 111.341
- Guilherme Pasin (PP) – 99.470
- Matheus Gomes (PSOL) – 98.813
- Leonel Radde (PT) – 93.787
- Joel Wilhelm (PP) – 88.572
- Paparico Bacchi (PL) – 71.922
- Roberto Lucchese (MDB) – 71.720
- Adão Pretto (PT) – 68.042
- Luciano Silveira (MDB) – 64.235
- Beto Fantinel (MDB) – 61.177
- Dirceu Franciscon (União) – 60.456
- Marcus Vinícius (PP) – 59.574
- Pepe Vargas (PT) – 58.532
- Kelly Moraes (PL) – 56.436
- Scalco (PL) – 55.570
- Delegada Nadine (PSD) – 55.223
- Ramiro Rosário (Novo) – 54.903
- Natasha (PT) – 54.027
- Sergio Peres (Republicanos) – 52.879
- Gio Krug (PSD) – 49.844
- Jeferson Fernandes (PT) – 49.047
- Halley (PT) – 47.138
- Rafael Braga (MDB) – 46.718
- Ronize Damassini (PP) – 46.061
- Luís Fernando Pires (PP) – 45.172
- Delegada Ana Tarouco (PSD) – 44.474
- Nicole Weber Covatti (PP) – 43.239
- Dimas Costa (PSD) – 42.677
- Karen Santos (PSOL) – 40.998
- Salmo (PP) – 40.703
- Cláudio Tatsch (PL) – 40.652
- Humberto Matos (PCdoB) – 40.122
- Eduardo Loureiro (PDT) – 39.890
- Ronaldo Santini (Podemos) – 39.373
- Bruna Molz (Podemos) – 38.772
- Zé Nunes (PT) – 38.726
- Capitão Martim (Republicanos) – 37.589
- Sofia Cavedon (PT) – 37.165
- Edivilson Brum (MDB) – 36.864
- Marcelo Arruda (PSD) – 36.804
- Miguel Rossetto (PT) – 35.913
- Elizandro Sabino (Republicanos) – 35.727
- Vanice de Matos (PL) – 35.428
- Daiane Mello (PL) – 32.158
- Diego Picucha (PDT) – 32.004
- Tiago Cadó (PDT) – 31.162
- Gilmar Sossella (PDT) – 29.432
- Junior Fox (PL) – 26.463
- Adriana Lara (PL) – 26.129
- Ali Klemt (PL) – 24.733
- Moisés Barboza (PSDB) – 21.615
Adri Cherini foi o candidato mais votado para a Assembleia Legislativa, com 129.492 votos, seguido por Delegado Zucco, com 128.599, e Luciana Genro, com 127.601. O total de votos válidos para deputado estadual chegou a 6.106.995.
Eleição no Rio Grande do Sul
Com a conclusão da apuração, o Rio Grande do Sul terá nova composição na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa a partir da próxima legislatura. A votação proporcional para deputado federal e estadual considera os votos recebidos pelos partidos e federações para a distribuição das cadeiras, além da votação individual dos candidatos.
Os resultados apresentados correspondem à apuração final das Eleições 2026 no Estado, com 100% das urnas apuradas, conforme os dados divulgados pela Justiça Eleitoral.
Folha Popular: Informação com base nos resultados divulgados pela Justiça Eleitoral.