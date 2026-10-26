WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Portela FM
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Niederle
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Tenente Portela

Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela

Presidente foi reeleito para o quarto mandato após virar o resultado do primeiro turno; no município, votação cresceu de 3.571 para 4.159 votos, segundo Claudenir Scherer

26/10/2026 16h35Atualizado há 2 horas
Por: Júlio Santos
Fotos: Sara e Julio Santos
Fotos: Sara e Julio Santos

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial mobilizou militantes e simpatizantes do partido em Tenente Portela. Após a confirmação do resultado do segundo turno, no domingo, 25 de outubro, apoiadores realizaram uma carreata pelas principais ruas e avenidas do município, com concentração na Praça Tenente Portela. Segundo o presidente municipal do PT, Claudenir Scherer, a comemoração reuniu aproximadamente 2 mil pessoas.

Em nível nacional, Lula recebeu 53.876.617 votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) somou 56.104.268. No segundo turno, disputado em 25 de outubro, o petista alcançou 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos válidos, contra 59.826.041 votos de Flávio, que obteve 48,21%.

Com o resultado, Lula foi reeleito para seu quarto mandato presidencial, após reverter a vantagem do adversário na primeira etapa da disputa.

Votação de Lula cresceu em Tenente Portela

No município, Lula passou de 3.571 votos no primeiro turno para 4.159 no segundo, um aumento de 588 votos. Para Scherer, o crescimento está relacionado à mobilização de lideranças, militantes e apoiadores que trabalharam para convencer mais eleitores a votar no candidato.

“É importante ressaltar a importância da nossa militância”, afirmou o presidente do PT. Segundo ele, a participação de jovens e estudantes também contribuiu para fortalecer a campanha na segunda etapa.

Scherer avaliou que houve uma ampliação da mobilização em diferentes regiões do país, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Como exemplo, citou atos públicos e grupos de apoio que ampliaram a divulgação da candidatura de Lula.

“Se nós pegarmos o evento em Porto Alegre que aconteceu, foi o maior evento da história de Porto Alegre, e a gente percebia que havia um crescimento da militância, um crescimento dos apoiadores do Lula em todas as regiões do país”, declarou.

O dirigente também destacou o comparecimento de estudantes que, conforme relatou, não haviam votado no primeiro turno. Na avaliação dele, o resultado refletiu o esforço coletivo de apoiadores e lideranças durante a campanha.

Carreata marcou a comemoração

Após a confirmação da vitória, veículos percorreram as principais ruas e avenidas de Tenente Portela em uma carreata. A Praça Tenente Portela foi o ponto de concentração dos apoiadores, que celebraram a reeleição do presidente.

Scherer também ressaltou o respeito aos adversários políticos durante a atividade. Segundo ele, mesmo com a circulação de veículos e a concentração de pessoas nas proximidades da praça, a militância manteve uma postura de respeito.

O presidente municipal do PT agradeceu aos eleitores e apoiadores que participaram da campanha e contribuíram para ampliar a votação de Lula no município.

Folha Popular

  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
  • Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Cartório Eleitoral-RS 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil Lula vence eleição após virada histórica e assume quarto mandato aos 80 anos
Fots: Júlio Santos/FP Segundo turno ocorre neste domingo e mobiliza mais de 23 mil eleitores na 101ª Zona Eleitoral
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h15
17°
Parcialmente nublado Máxima: 17° - Mínima:
17°

Sensação

10.84 km/h

Vento

69%

Umidade

Mercado do povo
Folha Popular
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Fitness
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Vento Sul
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Portela FM
Mercado do povo
Unimed
Vento Sul
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Meganet
Fitness
Sicoob
Últimas notícias
Há 28 minutos Mega-Sena terá semana especial com cinco sorteios consecutivos
Há 28 minutos Eleições 2026: oito partidos vão comandar 26 estados e o DF
Há 59 minutos Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores laterais-esquerdas
Há 2 horas Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
Há 2 horas Prazo para empresas escolherem modelo do Simples acaba nesta sexta
Mercado do povo
Vento Sul
Rádio Municipal
Agro Niederle
Portela FM
Fitness
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 4 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 7 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
4
Há 5 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
5
Há 6 dias Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Vento Sul
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Portela FM
Meganet
Lazzaretti
Portela FM
Meganet
Sicoob
Vento Sul
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
APPATA
Pizzaria Alcapone
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados