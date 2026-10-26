Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial mobilizou militantes e simpatizantes do partido em Tenente Portela. Após a confirmação do resultado do segundo turno, no domingo, 25 de outubro, apoiadores realizaram uma carreata pelas principais ruas e avenidas do município, com concentração na Praça Tenente Portela. Segundo o presidente municipal do PT, Claudenir Scherer, a comemoração reuniu aproximadamente 2 mil pessoas.

Em nível nacional, Lula recebeu 53.876.617 votos no primeiro turno, realizado em 4 de outubro, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) somou 56.104.268. No segundo turno, disputado em 25 de outubro, o petista alcançou 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos válidos, contra 59.826.041 votos de Flávio, que obteve 48,21%.

Com o resultado, Lula foi reeleito para seu quarto mandato presidencial, após reverter a vantagem do adversário na primeira etapa da disputa.

Votação de Lula cresceu em Tenente Portela

No município, Lula passou de 3.571 votos no primeiro turno para 4.159 no segundo, um aumento de 588 votos. Para Scherer, o crescimento está relacionado à mobilização de lideranças, militantes e apoiadores que trabalharam para convencer mais eleitores a votar no candidato.

“É importante ressaltar a importância da nossa militância”, afirmou o presidente do PT. Segundo ele, a participação de jovens e estudantes também contribuiu para fortalecer a campanha na segunda etapa.

Scherer avaliou que houve uma ampliação da mobilização em diferentes regiões do país, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Como exemplo, citou atos públicos e grupos de apoio que ampliaram a divulgação da candidatura de Lula.

“Se nós pegarmos o evento em Porto Alegre que aconteceu, foi o maior evento da história de Porto Alegre, e a gente percebia que havia um crescimento da militância, um crescimento dos apoiadores do Lula em todas as regiões do país”, declarou.

O dirigente também destacou o comparecimento de estudantes que, conforme relatou, não haviam votado no primeiro turno. Na avaliação dele, o resultado refletiu o esforço coletivo de apoiadores e lideranças durante a campanha.

Carreata marcou a comemoração

Após a confirmação da vitória, veículos percorreram as principais ruas e avenidas de Tenente Portela em uma carreata. A Praça Tenente Portela foi o ponto de concentração dos apoiadores, que celebraram a reeleição do presidente.

Scherer também ressaltou o respeito aos adversários políticos durante a atividade. Segundo ele, mesmo com a circulação de veículos e a concentração de pessoas nas proximidades da praça, a militância manteve uma postura de respeito.

O presidente municipal do PT agradeceu aos eleitores e apoiadores que participaram da campanha e contribuíram para ampliar a votação de Lula no município.

Folha Popular