101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual

A realização das Eleições Gerais de 2026 mobilizou centenas de pessoas nos cinco municípios que integram a 101ª Zona Eleitoral, com sede em Tenente Portela. Ao todo, 372 mesários, 14 administradores de prédio e 33 integrantes da Junta Eleitoral atuaram na organização e na execução dos trabalhos, que abrangeram Tenente Portela, Vista Gaúcha, Miraguaí, Derrubadas e Barra do Guarita.

Em entrevista à Folha Popular, o chefe do cartório eleitoral, Mateus Elegeda, avaliou positivamente a participação dos eleitores nos dois turnos, realizados em 4 e 25 de outubro. Segundo ele, os índices de abstenção ficaram abaixo da média estadual nos cinco municípios no segundo turno, quando também houve maior comparecimento em relação à primeira votação.

“A gente avalia como positiva a participação. No primeiro turno, já tivemos em quatro municípios uma abstenção menor que a média estadual. No segundo turno, em todos os municípios, tivemos a abstenção menor que a média estadual”, afirmou.

Resultados nos cinco municípios

Tenente Portela - No primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 4.251 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 3.571. Foram registrados 109 votos em branco, 162 nulos e 2.034 abstenções.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro recebeu 4.586 votos e Lula, 4.159. O município contabilizou 102 votos em branco, 89 nulos e 1.769 abstenções.

Vista Gaúcha - No primeiro turno, Flávio Bolsonaro obteve 1.215 votos e Lula, 726. Foram registrados 37 votos em branco, 49 nulos e 472 abstenções.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro recebeu 1.345 votos e Lula, 821. Foram contabilizados 19 votos em branco, 24 nulos e 444 abstenções.

Miraguaí - No primeiro turno, a disputa foi equilibrada: Lula recebeu 1.647 votos, cinco a mais que Flávio Bolsonaro, que somou 1.642. O município registrou 70 votos em branco, 71 nulos e 807 abstenções.

No segundo turno, Lula somou 1.878 votos e Flávio Bolsonaro, 1.762. Foram registrados 42 votos em branco, 32 nulos e 760 abstenções.

Derrubadas - No primeiro turno, Flávio Bolsonaro obteve 1.231 votos e Lula, 670. Foram contabilizados 37 votos em branco, 42 nulos e 473 abstenções.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro recebeu 1.351 votos e Lula, 776. O município teve 19 votos em branco, 30 nulos e 448 abstenções.

Barra do Guarita - No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 978 votos e Lula, 903. Foram registrados 28 votos em branco, 55 nulos e 555 abstenções.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro somou 1.052 votos, enquanto Lula recebeu 1.039. O município contabilizou 14 votos em branco, 21 nulos e 474 abstenções.

Votos brancos e nulos ficaram abaixo de 2% - Mateus destacou que o percentual de votos brancos e nulos foi baixo nos cinco municípios no segundo turno. Em Derrubadas, foram 19 votos em branco e 30 nulos; em Miraguaí, 42 brancos e 32 nulos; em Tenente Portela, 102 brancos e 89 nulos; em Vista Gaúcha, 19 brancos e 24 nulos; e, em Barra do Guarita, 14 brancos e 21 nulos.

“Em todos os municípios, isso corresponde a menos de 2% dos votos. Ou seja, 98% das pessoas que votaram, votaram em algum dos candidatos”, explicou.

Para o chefe do cartório, o comparecimento foi um dos aspectos que mais chamaram a atenção da Justiça Eleitoral. A avaliação considerou tanto os índices registrados nos municípios quanto a comparação com a média estadual.

Equipes receberam treinamento e apoio das prefeituras - A preparação para as duas etapas incluiu treinamento presencial ou virtual para as pessoas convocadas, com preferência pela modalidade presencial. A organização também contou com a colaboração das administrações municipais, que disponibilizaram veículos e motoristas para o transporte de materiais e equipes.

Segundo Elegeda, foram disponibilizados 15 veículos no conjunto dos cinco municípios. Ele agradeceu às administrações municipais pelo apoio e também mencionou a colaboração de equipes envolvidas no atendimento e no transporte durante o processo eleitoral.

Apesar da dimensão da operação, o chefe do cartório avaliou que os dois turnos transcorreram de forma relativamente tranquila. Entre as ocorrências pontuais, foram identificadas situações relacionadas ao uso de bandeiras em manifestações que ultrapassavam os limites permitidos pela legislação eleitoral. Em alguns casos, a atuação do poder de polícia eleitoral resultou em advertências.

Também foram registrados possíveis casos de transporte irregular de eleitores, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Conforme Mateus, algumas situações foram formalizadas e poderão ser apuradas pela polícia e pelo Ministério Público.

Troca de urnas e uso de baterias externas - Nos dois turnos, houve necessidade de substituir uma urna eletrônica por etapa. No primeiro turno, o equipamento da seção 96, no Barreiro, em Vista Gaúcha, apresentou problema no teclado. No segundo, a urna da seção 71, no local de votação da Rui Barbosa, em Bom Plano, apresentou falhas recorrentes no terminal do mesário.

Mateus explicou que a substituição no segundo turno foi realizada por cautela, para garantir a gravação correta dos resultados na mídia. Segundo ele, a medida não prejudicou a votação.

Também houve situações relacionadas à tensão da rede elétrica. No primeiro turno, a utilização de baterias externas foi necessária em cinco locais; no segundo, em três. O procedimento preventivo permitiu manter o funcionamento dos equipamentos.

No primeiro turno, foram registradas algumas filas, mas, conforme o chefe do cartório, sem proporções consideradas significativas. No segundo turno, a votação transcorreu com maior simplicidade, pois os eleitores precisavam escolher apenas o presidente da República.

Totalização começou após às 19h - Outro aspecto abordado na entrevista foi a mudança no horário de início da totalização dos votos no segundo turno. Efegeda que a comunicação com a orientação chegou à zona eleitoral após as 17h, quando as urnas já haviam sido encerradas e parte das mídias de resultado começava a chegar ao cartório.

A logística de recolhimento dos equipamentos e materiais já havia começado, mas a equipe aguardou a orientação oficial do Tribunal para iniciar a totalização. Segundo ele, os resultados foram transmitidos antes das 19h, enquanto a totalização começou após esse horário.

Justificativa para quem não votou - Os eleitores que não compareceram ao primeiro turno têm até 3 de dezembro de 2026 para justificar a ausência. Para quem não votou no segundo turno, o prazo termina em 8 de janeiro de 2027.

De acordo com o chefe, a justificativa deve ser acompanhada de documento que comprove o motivo da ausência e pode ser feita pelo sistema de autoatendimento eleitoral na internet, pelo e-Título ou diretamente no cartório eleitoral.

A Justiça Eleitoral orienta os eleitores a observarem os prazos para manter a situação regular. Os resultados oficiais da votação podem ser consultados nos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS).

Folha Popular