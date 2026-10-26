Lula vence eleição após virada histórica e assume quarto mandato aos 80 anos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo, 25 de outubro, e foi reeleito presidente da República. Aos 80 anos, o petista garantiu seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, após uma virada inédita na história das eleições presidenciais brasileiras.

Com 100% das seções totalizadas, Lula recebeu 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 59.826.041 votos, correspondentes a 48,21%. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 4,43 milhões de votos.

Resultado mudou entre os dois turnos - No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro havia terminado na liderança, com 56.104.268 votos, ou 47,03% dos votos válidos. Lula recebeu 53.876.617 votos, correspondentes a 45,16%, e ficou em segundo lugar. A diferença inicial foi de aproximadamente 2,23 milhões de votos a favor do candidato do PL.

No segundo turno, Lula conseguiu reverter o resultado e ampliar sua votação para mais de 64 milhões de votos, enquanto Flávio também aumentou seu total, chegando a quase 59,83 milhões. A mudança na liderança entre as duas etapas é considerada inédita na disputa presidencial brasileira: pela primeira vez, um candidato que terminou o primeiro turno atrás do adversário venceu a eleição no segundo

Votos brancos, nulos e abstenções - No primeiro turno, foram contabilizados 2.300.781 votos em branco e 3.674.149 votos nulos. A abstenção chegou a 33.469.244 eleitores, o equivalente a 21,08% do eleitorado apto a votar.

No segundo turno, os votos em branco somaram 1.430.496, enquanto os nulos totalizaram 2.723.305. A abstenção foi de 30.509.005 eleitores, ou 19,22%. Assim, aproximadamente três milhões de pessoas a mais compareceram às urnas em relação à primeira votação.

A redução das abstenções e dos votos brancos e nulos contribuiu para ampliar o número de votos válidos na segunda etapa. Esses fatores fizeram parte do cenário em que Lula reverteu a vantagem obtida por Flávio no primeiro turno.

Quarto mandato presidencial - Com a vitória, Lula amplia sua trajetória na Presidência da República. Ele foi eleito em 2002 e reeleito em 2006, retornou ao cargo em 2023 e agora conquistou um novo mandato, que terá início em janeiro de 2027. A posse está prevista para 5 de janeiro.

Aos 80 anos, Lula foi eleito para exercer seu quarto mandato presidencial, em uma eleição marcada pela disputa acirrada e pela mudança do resultado entre os turnos.

Folha Popular: Com informações do Tribunal Superior Eleitoral.