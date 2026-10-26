WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Hospital Santo Antonio
Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Portela FM
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Vento Sul
Mercado do povo
Unimed
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sicredi
Tarzan
Meganet
País

Lula vence eleição após virada histórica e assume quarto mandato aos 80 anos

Presidente foi eleito com 64,2 milhões de votos no segundo turno, após terminar a primeira etapa atrás de Flávio Bolsonaro; abstenções caíram de 33,4 milhões para cerca de 30,5 milhões

26/10/2026 15h29
Por: Júlio Santos
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo, 25 de outubro, e foi reeleito presidente da República. Aos 80 anos, o petista garantiu seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto, após uma virada inédita na história das eleições presidenciais brasileiras.

Com 100% das seções totalizadas, Lula recebeu 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. O senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 59.826.041 votos, correspondentes a 48,21%. A diferença entre os candidatos foi de aproximadamente 4,43 milhões de votos.

Resultado mudou entre os dois turnos - No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro havia terminado na liderança, com 56.104.268 votos, ou 47,03% dos votos válidos. Lula recebeu 53.876.617 votos, correspondentes a 45,16%, e ficou em segundo lugar. A diferença inicial foi de aproximadamente 2,23 milhões de votos a favor do candidato do PL. 

No segundo turno, Lula conseguiu reverter o resultado e ampliar sua votação para mais de 64 milhões de votos, enquanto Flávio também aumentou seu total, chegando a quase 59,83 milhões. A mudança na liderança entre as duas etapas é considerada inédita na disputa presidencial brasileira: pela primeira vez, um candidato que terminou o primeiro turno atrás do adversário venceu a eleição no segundo

Votos brancos, nulos e abstenções - No primeiro turno, foram contabilizados 2.300.781 votos em branco e 3.674.149 votos nulos. A abstenção chegou a 33.469.244 eleitores, o equivalente a 21,08% do eleitorado apto a votar.

No segundo turno, os votos em branco somaram 1.430.496, enquanto os nulos totalizaram 2.723.305. A abstenção foi de 30.509.005 eleitores, ou 19,22%. Assim, aproximadamente três milhões de pessoas a mais compareceram às urnas em relação à primeira votação.

A redução das abstenções e dos votos brancos e nulos contribuiu para ampliar o número de votos válidos na segunda etapa. Esses fatores fizeram parte do cenário em que Lula reverteu a vantagem obtida por Flávio no primeiro turno.

Quarto mandato presidencial - Com a vitória, Lula amplia sua trajetória na Presidência da República. Ele foi eleito em 2002 e reeleito em 2006, retornou ao cargo em 2023 e agora conquistou um novo mandato, que terá início em janeiro de 2027. A posse está prevista para 5 de janeiro.

Aos 80 anos, Lula foi eleito para exercer seu quarto mandato presidencial, em uma eleição marcada pela disputa acirrada e pela mudança do resultado entre os turnos.

Folha Popular: Com informações do Tribunal Superior Eleitoral.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fotos: Sara e Julio Santos Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
Fotos: Cartório Eleitoral-RS 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual
Fots: Júlio Santos/FP Segundo turno ocorre neste domingo e mobiliza mais de 23 mil eleitores na 101ª Zona Eleitoral
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h15
17°
Parcialmente nublado Máxima: 17° - Mínima:
17°

Sensação

10.84 km/h

Vento

69%

Umidade

Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
APPATA
Fitness
Lazzaretti
Folha Popular
Sicoob
Portela FM
Mecânica Jaime
Mecânica Jaime
Sala
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Vento Sul
Sicoob
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Vento Sul
Últimas notícias
Há 28 minutos Mega-Sena terá semana especial com cinco sorteios consecutivos
Há 28 minutos Eleições 2026: oito partidos vão comandar 26 estados e o DF
Há 59 minutos Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores laterais-esquerdas
Há 2 horas Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
Há 2 horas Prazo para empresas escolherem modelo do Simples acaba nesta sexta
Ponto Grill
Agro Niederle
Vento Sul
Portela FM
Tarzan
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 4 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 7 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
4
Há 5 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
5
Há 6 dias Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 200 milhões
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Meganet
Vento Sul
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Portela FM
Unimed
Portela FM
F&J Santos
Vento Sul
Tarzan
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Unimed
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados