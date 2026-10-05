Flavio Bolsonaro lidera votação para presidente em Tenente Portela

Tenente Portela concluiu a apuração das Eleições 2026 com 100% das 40 seções totalizadas. Na disputa pela Presidência da República, Flavio Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no município, com 4.251 votos, correspondentes a 50,60% dos votos válidos.

Lula (PT) ficou na segunda colocação, com 3.571 votos (42,51%). Os dois avançaram para o segundo turno da disputa presidencial. Na sequência, apareceram Ronaldo Caiado (PSD), com 246 votos (2,93%); Escritor Augusto Cury (Avante), com 209 (2,49%); e Renan Santos (Missão), com 107 (1,27%).

Zema (Novo) recebeu 14 votos (0,17%). Hertz Dias (PSTU), Samara (UP) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) tiveram um voto cada. Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) não registraram votos no município.

Ao todo, Tenente Portela contabilizou 8.401 votos válidos para presidente, além de 109 votos brancos e 162 nulos.

Zucco vence disputa pelo governo do Estado

Para o Governo do Rio Grande do Sul, Zucco (PL) foi o mais votado em Tenente Portela, com 3.743 votos, ou 47,42% dos votos válidos.

Juliana Brizola (PDT) ficou em segundo lugar, com 35,77%, seguida por Gabriel Souza (MDB), que obteve 16%. Marcelo Maranata (PSDB) registrou 0,79%, enquanto Rejane de Oliveira (PSTU) teve 0,03%.

A votação para governador somou 7.894 votos válidos, com 271 votos brancos e 507 nulos.

Sanderson e Marcel Van Hattem lideram para o Senado

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Sanderson (PL) recebeu a maior votação em Tenente Portela, com 3.887 votos (25,79%). Marcel Van Hattem (Novo) ficou logo atrás, com 3.741 votos (24,82%).

Na sequência apareceram Manuela D'Ávila (PSOL), com 19,45%; Pimenta (PT), com 19%; Rigotto (MDB), com 6,27%; e Frederico Antunes (PSD), com 4,33%.

Os demais candidatos tiveram menos de 1% dos votos no município. Sanderson e Marcel Van Hattem foram eleitos para o Senado pelo resultado estadual.

Na votação para senador, foram registrados 15.070 votos válidos, 1.100 brancos e 1.174 nulos. Como cada eleitor pode votar em dois candidatos para o Senado, o número de votos registrados é superior ao número de eleitores que compareceram às urnas.

Bohn Gass lidera votação para deputado federal

Entre os candidatos a deputado federal, Bohn Gass (PT) foi o mais votado em Tenente Portela, com 1.014 votos. Lucas Redecker (PSD) recebeu 863 votos e Osmar Terra (PL), 680.

Também ficaram entre os dez mais votados Bibo Nunes (PL), com 475; Giovani Cherini (PL), 474; Afonso Motta (PDT), 454; Juvir Costella (MDB), 409; Alceu Moreira (MDB), 402; Maria do Rosario (PT), 390; e Covatti Filho (PP), 287.

Disputa para deputado estadual

Para a Assembleia Legislativa, Diana Sales (PSD) teve a maior votação no município, com 666 votos, seguida de Derli da Silva (PSDB), com 665.

Jeferson Fernandes (PT) recebeu 574 votos; Arita Bergmann (PSD), 562; Cris Lohmann (MDB), 502; Vanice de Matos (PL), 375; Adri Cherini (PL), 329; Pedro Pereira (PSD), 276; Camila Nunes (PL), 266; e Adão Pretto (PT), 261.

A apuração das eleições no município foi concluída com todas as 40 seções totalizadas.

Folha Popular: Com informações dos dados de apuração das Eleições 2026.