Anvisa interdita fabricantes de câmaras de bronzeamento na Grande SP

Após os registros das irregularidades, os órgãos interditaram totalmente as atividades dos dois estabelecimentos inspecionados.

Desde 2009, uma resolução da Anvisa proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial no Brasil após comprovação de que estes equipamentos causam danos à saúde, aumentando o risco para o câncer de pele.

