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“Nós não vamos recuar nenhum passo”. A afirmação é do presidente da ONG Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento, coordenador da Parada do Orgulho LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexo e outras identidades de gênero e orientações sexuais), que tomou a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (22).
O ativista fez a declaração após ser perguntado pela Agência Brasil sobre o fato de a parada acontecer pouco mais de um mês depois de as eleições gerais terem formado, para a próxima legislatura, o Congresso Nacional mais conservador dos últimos tempos, com o Partido Liberal (PL), que abriga correntes bolsonaristas, tendo alcançado as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado .
De acordo com Cláudio, não é de agora que a comunidade LGBTI+ enfrenta a discriminação.
“A comunidade LGBTI+ sempre teve um histórico de perseguição e discriminação. Essas ondas conservadoras de ódio acontecem, e a gente precisa estar preparado para enfrentar cada uma delas”, respondeu.
“Não vamos nos amedrontar diante de qualquer tentativa de fazer com que a gente recue na nossa luta. Nós não vamos recuar um passo. Daqui para a frente, é só avançar, avançar e avançar”, completa.
Ele ressaltou que o país “sempre teve Congresso conservador” e, ao citar pesquisas de opinião que apontam que “mais ou menos 60% das pessoas” são contra qualquer tipo de preconceito contra a comunidade LGBTI+, sustenta que os parlamentares eleitos precisam respeitar o posicionamento de opinião pública.
Para ele, o momento é de enfrentamento de posições e narrativas, além de diálogo com a sociedade. “Nós vamos fazer esse enfrentamento”, diz.
O símbolo da 31ª Parada do Orgulho LGBTI+ são duas alianças entrelaçadas, cada uma delas com uma inscrição: amor e direitos . É uma forma de representar o tema desta edição: reconhecemos justa toda forma de amor e de existência .
A parada marca os 15 anos de vitórias obtidas pela comunidade LGBTI+ no Supremo Tribunal Federal (STF), instância máxima da Justiça brasileira.
Cláudio Nascimento cita o direito à união civil , criminalização da LGBTIfobia e direito à identidade e à alteração do nome por pessoas trans .
“É preciso que todo mundo compreenda que ninguém precisa se enquadrar naquela ou em outra sexualidade. Cada um tem a sua sexualidade, a sua maneira de sentir e vivenciar o mundo. Isso precisa ser respeitado”, enfatiza.
Na opinião do coordenador da parada, é preciso mais do que apenas reconhecimento de decisões da Justiça.
“É necessário que os governos municipais e estaduais façam sua parte, criando situações de acessibilidade da comunidade a cada um desses direitos conquistados”, pontua Cláudio, que teve o primeiro casamento gay público do país, em 1994.
Um levantamento de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que o Brasil tinha 2,9 milhões de adultos que se declaravam homossexuais ou bissexuais. A pesquisa não apresentou dados das demais parcelas da comunidade LGBTI+.
Nas palavras dos organizadores, a parada coloriu a Avenida Atlântica, tradicional palco de manifestações políticas e culturais. Foram 11 trios elétricos.
Ativistas de várias partes do Rio, do país e visitantes estrangeiros percorriam a orla. Muitos ostentavam as cores do arco-íris e o azul-claro, rosa-claro e branco, três cores da bandeira do orgulho transgênero.
Alguns faziam a alegria de vendedores ambulantes, que vendiam bandeiras e adereços.
Daniela da Silva Santos colocou nas costas uma bandeira do arco-íris com inscrições que igualavam LGBTI+ e heterossexuais: “Somos todos humanos”.
Ela estava acompanhada da esposa, Monica Ferreira. As duas estão casadas há 16 anos.
“Estamos aqui juntas sempre. Isso é muito bom”.
Daniela escolheu a palavra “respeito” como a mais importante da mensagem que queria passar.
“Amor, carinho, mas principalmente o respeito. Tem que respeitar, independentemente de qualquer coisa, tem que se respeitar, tem que ter respeito”, disse à Agência Brasil .
A estudante Giovanni, que preferiu não informar o sobrenome, pediu para que as mensagens da parada LGBTI+ cheguem a ouvidos mais conservadores.
“Eu queria muito que a mensagem que está sendo passada aqui seja escutada por quem não quer ouvir. Quem quer ouvir já está aqui”, disse à Agência Brasil .
Em cima de um dos trios elétricos, representantes de diversos estados, notadamente das regiões Norte e Nordeste, se revezam ao microfone com discursos aos ativistas.
Um deles era Germano Marinho, coordenador da Parada LGBTI+ no Acre.
“A parada do Rio de Janeiro é um exemplo para o Brasil inteiro”, declarou.
Iniciada em 1995, a parada fluminense é a mais antiga do país .
Dos alto-falantes, saíram também recados para religiosos.
“Religiosos não podem discriminar o amor. Religiosos têm que lutar por direitos civis”, disse uma ativista.
Ao longo da orla, equipes em estandes da Secretaria Municipal de Saúde realizavam ações de vacinação, orientações sobre PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e distribuição de preservativos e lubrificantes.
Com “um sol para cada pessoa” na orla carioca, a agente e promotora da cidadania Kelly de Oliveira, do projeto Garupa, da Coordenadoria da Diversidade Sexual da prefeitura, não parava de buscar interação com os ativistas. “Leque, vamos pegar leque, gente”.
O projeto do qual ela faz parte oferece acolhimento, orientação e encaminhamento para pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade social.
“Desconstruindo barreiras de acesso, tanto na área da saúde, quanto na área da assistência social”, explica.
Além das cores do arco-íris, a parada do Rio teve espaço também para o verde. Um grupo se apresentou como Ecodrags, drag queens que participam de um programa de sustentabilidade, que atua com reutilização de resíduos têxteis.
A drag Beecha Éder considera que “militância, sustentabilidade, amor e política andam juntos”.
A drag queen Labanca Maravilha explica que o mundo da moda é um dos que mais poluem, por causa de produtos têxteis.
“Depois que a gente utiliza essa roupa, ela é reutilizada para outras coisas, para outras roupas ou adereços”, descreve, enquanto aponta para o próprio figurino.
Além da prefeitura, a parada fluminense recebeu apoio dos governos federal e estadual.
Sensação
Vento
Umidade