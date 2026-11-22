“Nós não vamos recuar nenhum passo”. A afirmação é do presidente da ONG Grupo Arco-Íris, Cláudio Nascimento, coordenador da Parada do Orgulho LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Intersexo e outras identidades de gênero e orientações sexuais), que tomou a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (22).

O ativista fez a declaração após ser perguntado pela Agência Brasil sobre o fato de a parada acontecer pouco mais de um mês depois de as eleições gerais terem formado, para a próxima legislatura, o Congresso Nacional mais conservador dos últimos tempos, com o Partido Liberal (PL), que abriga correntes bolsonaristas, tendo alcançado as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado .

De acordo com Cláudio, não é de agora que a comunidade LGBTI+ enfrenta a discriminação.

“A comunidade LGBTI+ sempre teve um histórico de perseguição e discriminação. Essas ondas conservadoras de ódio acontecem, e a gente precisa estar preparado para enfrentar cada uma delas”, respondeu.

“Não vamos nos amedrontar diante de qualquer tentativa de fazer com que a gente recue na nossa luta. Nós não vamos recuar um passo. Daqui para a frente, é só avançar, avançar e avançar”, completa.

Ele ressaltou que o país “sempre teve Congresso conservador” e, ao citar pesquisas de opinião que apontam que “mais ou menos 60% das pessoas” são contra qualquer tipo de preconceito contra a comunidade LGBTI+, sustenta que os parlamentares eleitos precisam respeitar o posicionamento de opinião pública.

Para ele, o momento é de enfrentamento de posições e narrativas, além de diálogo com a sociedade. “Nós vamos fazer esse enfrentamento”, diz.

Alianças entrelaçadas

O símbolo da 31ª Parada do Orgulho LGBTI+ são duas alianças entrelaçadas, cada uma delas com uma inscrição: amor e direitos . É uma forma de representar o tema desta edição: reconhecemos justa toda forma de amor e de existência .

A parada marca os 15 anos de vitórias obtidas pela comunidade LGBTI+ no Supremo Tribunal Federal (STF), instância máxima da Justiça brasileira.

Cláudio Nascimento cita o direito à união civil , criminalização da LGBTIfobia e direito à identidade e à alteração do nome por pessoas trans .

“É preciso que todo mundo compreenda que ninguém precisa se enquadrar naquela ou em outra sexualidade. Cada um tem a sua sexualidade, a sua maneira de sentir e vivenciar o mundo. Isso precisa ser respeitado”, enfatiza.

Na opinião do coordenador da parada, é preciso mais do que apenas reconhecimento de decisões da Justiça.

“É necessário que os governos municipais e estaduais façam sua parte, criando situações de acessibilidade da comunidade a cada um desses direitos conquistados”, pontua Cláudio, que teve o primeiro casamento gay público do país, em 1994.

Um levantamento de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que o Brasil tinha 2,9 milhões de adultos que se declaravam homossexuais ou bissexuais. A pesquisa não apresentou dados das demais parcelas da comunidade LGBTI+.

Orla colorida

Nas palavras dos organizadores, a parada coloriu a Avenida Atlântica, tradicional palco de manifestações políticas e culturais. Foram 11 trios elétricos.

Ativistas de várias partes do Rio, do país e visitantes estrangeiros percorriam a orla. Muitos ostentavam as cores do arco-íris e o azul-claro, rosa-claro e branco, três cores da bandeira do orgulho transgênero.

Alguns faziam a alegria de vendedores ambulantes, que vendiam bandeiras e adereços.

Daniela da Silva Santos colocou nas costas uma bandeira do arco-íris com inscrições que igualavam LGBTI+ e heterossexuais: “Somos todos humanos”.

Ela estava acompanhada da esposa, Monica Ferreira. As duas estão casadas há 16 anos.

“Estamos aqui juntas sempre. Isso é muito bom”.

Recado para todos

Daniela escolheu a palavra “respeito” como a mais importante da mensagem que queria passar.

“Amor, carinho, mas principalmente o respeito. Tem que respeitar, independentemente de qualquer coisa, tem que se respeitar, tem que ter respeito”, disse à Agência Brasil .

A estudante Giovanni, que preferiu não informar o sobrenome, pediu para que as mensagens da parada LGBTI+ cheguem a ouvidos mais conservadores.

“Eu queria muito que a mensagem que está sendo passada aqui seja escutada por quem não quer ouvir. Quem quer ouvir já está aqui”, disse à Agência Brasil .

Do Rio para todos os lugares

Em cima de um dos trios elétricos, representantes de diversos estados, notadamente das regiões Norte e Nordeste, se revezam ao microfone com discursos aos ativistas.

Um deles era Germano Marinho, coordenador da Parada LGBTI+ no Acre.

“A parada do Rio de Janeiro é um exemplo para o Brasil inteiro”, declarou.

Iniciada em 1995, a parada fluminense é a mais antiga do país .

Dos alto-falantes, saíram também recados para religiosos.

“Religiosos não podem discriminar o amor. Religiosos têm que lutar por direitos civis”, disse uma ativista.

Saúde e acolhimento

Ao longo da orla, equipes em estandes da Secretaria Municipal de Saúde realizavam ações de vacinação, orientações sobre PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e distribuição de preservativos e lubrificantes.

Com “um sol para cada pessoa” na orla carioca, a agente e promotora da cidadania Kelly de Oliveira, do projeto Garupa, da Coordenadoria da Diversidade Sexual da prefeitura, não parava de buscar interação com os ativistas. “Leque, vamos pegar leque, gente”.

O projeto do qual ela faz parte oferece acolhimento, orientação e encaminhamento para pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade social.

“Desconstruindo barreiras de acesso, tanto na área da saúde, quanto na área da assistência social”, explica.

Meio ambiente

Além das cores do arco-íris, a parada do Rio teve espaço também para o verde. Um grupo se apresentou como Ecodrags, drag queens que participam de um programa de sustentabilidade, que atua com reutilização de resíduos têxteis.

A drag Beecha Éder considera que “militância, sustentabilidade, amor e política andam juntos”.

A drag queen Labanca Maravilha explica que o mundo da moda é um dos que mais poluem, por causa de produtos têxteis.

“Depois que a gente utiliza essa roupa, ela é reutilizada para outras coisas, para outras roupas ou adereços”, descreve, enquanto aponta para o próprio figurino.

Além da prefeitura, a parada fluminense recebeu apoio dos governos federal e estadual.