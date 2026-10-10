WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Sala
F&J Santos
Vento Sul
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Meganet
Fitness
Tarzan
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Niederle
Lazzaretti
Justiça

Justiça determina que Vasco e Boca Juniors seja realizada no Maracanã

Partida pela Copa Sul-Americana está marcada para o dia 20

10/10/2026 09h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Érica Ramalho/Governo do Rio de Janeiro
© Érica Ramalho/Governo do Rio de Janeiro

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a concessionária Fla-Flu Serviços S.A. disponibilize o Maracanã para a partida entre Vasco da Gama e Boca Juniors, marcada para o dia 20 deste mês pela semifinal da Copa Sul-Americana. A decisão é do desembargador Marco Antônio Ibrahim, da 23ª. Câmara de Direito Privado.

O magistrado considerou integralmente as questões relatadas pelo Grupo de Atuação de Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor, reproduzindo a recomendação encaminhada à concessionária e o ofício enviado pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, ao governador do estado.

Na decisão, o desembargador ressaltou que a segurança dos torcedores e dos moradores do entorno do estádio deve prevalecer sobre os argumentos relacionados à preservação do gramado, utilizados pela concessionária para negar a utilização do Maracanã.

Ao fundamentar a decisão, o magistrado também considerou a manifestação técnica do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), da Polícia Militar, que apontou o Maracanã como a alternativa preferencial para o confronto, em razão de suas condições estruturais, logísticas e operacionais.

O desembargador também reconheceu a urgência da medida , considerando o prazo de 10 de outubro estabelecido para que o Vasco indicasse à Conmebol o estádio onde seria realizada a partida.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil TSE manda suspender site que oferece criptomoedas por apoio a Flávio
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Edson Fachin manda PF investigar ameaças contra Flávio Dino
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Justiça derruba decisão que liberou operação de plataforma de apostas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h15
19°
Tempo nublado Máxima: 19° - Mínima: 16°
20°

Sensação

1.3 km/h

Vento

98%

Umidade

Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
F&J Santos
APPATA
Fitness
Folha Popular
Sicoob
Mercado do povo
Portela FM
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Vento Sul
Sicredi
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Meganet
Municípios
Microrregião - RS
7º BPM homenageia major Andrighetto com entrega de moeda institucional
Tenente Portela - RS
Juiz eleitoral avalia primeiro turno e orienta eleitores para votação de 25 de outubro
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Portela FM
Vento Sul
Ponto Grill
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 2 horas 7º BPM homenageia major Andrighetto com entrega de moeda institucional
Há 3 horas José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
Há 4 horas Aumentam agressões políticas em mês de luta contra violência à mulher
Há 5 horas PM do Rio reforça policiamento para o feriado de segunda-feira
Há 5 horas Juiz eleitoral avalia primeiro turno e orienta eleitores para votação de 25 de outubro
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicoob
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 5 dias Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita Homem é investigado pela morte de uma mulher de origem venezuelana; ele permanece internado após tentativa de tirar a própria vida
2
Há 6 dias Mulher é morta em possível feminicídio na manhã deste domingo em Barra do Guarita
3
Há 6 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 3 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
5
Há 5 dias Rotary Beer chega à 5 edição com música ao vivo e atrações em Tenente Portela
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Meganet
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Vento Sul
Portela FM
Tarzan
Sicoob
Portela FM
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados