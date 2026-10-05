Rotary Beer chega à 5 edição com música ao vivo e atrações em Tenente Portela

O Rotary Club de Tenente Portela promove, no dia 31 de outubro, a 5ª edição do Rotary Beer, evento que reúne música, chope, gastronomia e confraternização. A programação será realizada no Clube Comercial de Tenente Portela, com início previsto para as 20h30min e encerramento por volta das 2h, podendo se estender conforme a presença do público.

A atração principal da noite será a banda The Souvenirs, que promete levar ao palco um repertório inspirado em diferentes épocas da música. A programação também contará com a participação do DJ Márcio André, ampliando a proposta de uma noite voltada ao entretenimento e à confraternização.

A presidente do Rotary Club de Tenente Portela, Janete Mantelli, destaca que a entidade prepara o evento como uma oportunidade de reunir a comunidade portelense e regional. Ela convida o público a participar da quinta edição e reforça que os ingressos já estão disponíveis.

Ingressos e mesas

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente com os integrantes do Rotary Club e também na Farmácia Tolotti. O valor antecipado é de R$ 50. Na hora do evento, o ingresso custará R$ 70.

Além dos ingressos individuais, o público poderá reservar mesas com ou sem barril de chope. Também haverá opção de espumantes durante a programação.

As reservas de mesas com barril de chope podem ser realizadas pelo telefone (55) 99901-0785. A organização também disponibiliza informações e ingressos por meio dos associados do Rotary Club.

A expectativa é de participação de moradores de Tenente Portela e de municípios da região em mais uma edição do Rotary Beer.

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