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Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita

Homem é investigado pela morte de uma mulher de origem venezuelana; ele permanece internado após tentativa de tirar a própria vida

05/10/2026 18h49Atualizado há 1 dia
Por: Júlio Santos
Foto: Guarita Notícias/Reprodução Redes Sociais
Foto: Guarita Notícias/Reprodução Redes Sociais

A Justiça decretou, no domingo (4), a prisão preventiva de um homem investigado pela morte de uma mulher em Barra do Guarita. A decisão foi tomada pelo juiz Hugo Pastorio Pereira, titular da Comarca de Tenente Portela, após a homologação do auto de prisão em flagrante.

O crime ocorreu na manhã de domingo, por volta das 7h50min. Conforme informações constantes no processo, a vítima, de origem venezuelana, foi atingida por golpes de arma branca e morreu em decorrência dos ferimentos.

Após o ataque, o investigado teria atentado contra a própria vida e foi encaminhado para atendimento médico. Ele permanece internado e ainda não há previsão de alta.

Na análise do caso, o magistrado apontou a existência de elementos que indicam a autoria e a materialidade do crime. Segundo a decisão, as circunstâncias relatadas nos autos demonstram a gravidade concreta da ocorrência.

Ainda conforme o processo, o homem teria perseguido a vítima em via pública antes de desferir diversos golpes de faca. Diante das circunstâncias, o juiz considerou necessária a prisão preventiva para garantir a ordem pública e avaliou que outras medidas cautelares não seriam suficientes.

Enquanto permanecer hospitalizado, o investigado ficará sob custódia do Estado. A audiência de custódia deverá ocorrer após sua alta médica.

O caso é investigado como feminicídio, crime previsto no artigo 121-A do Código Penal.

Fonte: TJRS

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