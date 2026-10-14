WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Meganet
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Niederle
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Portela FM
Vento Sul
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Fitness
Economia

Prazo pra bancos devolverem R$ 1,3 bilhão de bets acaba nesta quarta

Cerca de 26,5 milhões de apostadores começaram a receber na sexta

14/10/2026 07h49
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil
© Antônio Cruz/ Agência Brasil

Acaba nesta quarta-feira (14) o prazo para os bancos e as instituições financeiras devolverem cerca de R$ 1,325 bilhão que permaneceu nas contas de apostadores após o encerramento das plataformas de apostas on-line, determinado pela Medida Provisória (MP) 1.394/2026 , do governo federal.

A restituição, que começou na última sexta-feira (9) , deve beneficiar aproximadamente 26,5 milhões de apostadores.

O prazo para retirar voluntariamente os valores nas plataformas terminou às 23h59 de do último dia 5 . No dia seguinte, os sites e aplicativos afetados pela medida começaram a sair do ar.

As empresas de apostas tiveram até a última quinta-feira (8) para encaminhar às instituições financeiras os dados dos saldos vinculados aos CPFs e às contas bancárias utilizadas nos depósitos.

>> Mais de R$ 1 bilhão foi devolvido a apostadores até sábado

Como receber

A devolução está sendo realizada pelas instituições financeiras, conforme o cronograma estabelecido pelo governo. Os apostadores devem acompanhar as movimentações da conta bancária utilizada para depositar dinheiro nas plataformas.

Veja as principais datas:

  • 5 de outubro: fim do prazo para saque voluntário nas plataformas;
  • 6 de outubro: início da retirada do ar dos sites e aplicativos afetados;
  • 7 e 8 de outubro: envio dos dados dos saldos aos bancos;
  • 9 a 14 de outubro: período previsto para a devolução pelas instituições financeiras;
  • A partir de 14 de outubro: a Caixa Econômica Federal assume os casos em que houver impedimentos operacionais.

Dinheiro na Caixa

Se a devolução não for concluída por dificuldades operacionais, os valores remanescentes serão encaminhados à Caixa Econômica Federal a partir desta quarta-feira . O banco ficará responsável por intermediar os pagamentos pendentes.

Segundo o Ministério da Fazenda, as orientações para os apostadores nessa etapa serão divulgadas pelos canais oficiais. Por isso, é importante acompanhar os comunicados do governo e da instituição financeira.

Saldos pequenos

Parte significativa dos recursos está distribuída em contas com valores muito baixos. Segundo o governo, 86,2 milhões de contas mantinham saldos entre R$ 0,01 e R$ 0,99, que somavam R$ 15,5 milhões .

O número de contas é superior ao de apostadores porque uma mesma pessoa pode ter cadastro em diferentes plataformas.

Valores sob investigação

O governo também acompanha os saldos elevados que permaneceram nas plataformas. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, cerca de 40 CPFs estão sob análise devido aos montantes mantidos nas contas , para apurar possíveis irregularidades, incluindo suspeitas de lavagem de dinheiro.

A medida provisória que determinou o encerramento das operações abrangidas pela decisão foi publicada em 25 de setembro e ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional dentro do prazo legal para continuar em vigor.

Atenção a golpes

Para evitar fraudes durante a devolução dos recursos, os apostadores devem:

  • Consultar os canais oficiais do governo e dos bancos;
  • Desconfiar de mensagens que cobrem taxas para liberar o dinheiro;
  • Não fornecer senhas ou códigos bancários a terceiros;
  • Confirmar diretamente com a instituição financeira qualquer informação sobre o pagamento.

A restituição deve seguir o cronograma oficial. Não há necessidade de pagar quaisquer valores antecipados para receber o saldo .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© 26.07.2020/Tânia Rêgo/Agência Brasil Brasil abriu 700 mercados para agropecuária desde 2023
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Dinheiro esquecido em bancos sobe para R$ 5,8 bilhões em agosto
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Governo anuncia perdão de dívidas e pacote de estímulo para MEIs
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h15
20°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 16°
21°

Sensação

3.71 km/h

Vento

94%

Umidade

Sicoob
Sicredi
Portela FM
Mercado do povo
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Vento Sul
Mercado do povo
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Sala
Sicoob
Fitness
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens e apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sala
Portela FM
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Vento Sul
Sicredi
Últimas notícias
Há 19 minutos Anvisa aprova novo medicamento para tratar lúpus
Há 19 minutos CDH debate políticas públicas voltadas à proteção de meninas nesta quinta
Há 1 hora Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Três Passos
Há 1 hora Brigada Militar prende dois homens e apreende adolescente por tráfico de drogas em Três Passos
Há 1 hora Brigada Militar prende mulher por porte ilegal de munições em Santo Augusto
Fitness
Sala
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Mecânica Jaime
Vento Sul
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Portela FM
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 7 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
3
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
4
Há 5 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
5
Há 5 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Fitness
Sicoob
APPATA
Tarzan
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Meganet
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Rádio Municipal
Agro Niederle
Portela FM
Vento Sul
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Unimed
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Vento Sul
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados